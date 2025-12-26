După atâtea sarmale, cârnaţi, maioneză, și cozonaci, parcă simțim nevoia să mâncăm ceva mai ușor. Proprietarii de cherhanale ştiu asta și au deschis porțile pentru cei care vor să aibă pe masă pește în a doua zi de Crăciun. Cele mai cerute sunt borşul de pește, saramura şi fructele de mare.

Masa de pește, o masă ușoară după cea grea de porc din prima zi de Crăciun. Cherhanaua de la Olimp îşi deschide porțile pentru cei care vor o masă mai ușoară după sarmale, cârnați, friptură şi alte preparate mai grele. Turiștii şi constănțenii şi-au rezervat din timp o masă la restaurantul cu specific pescăresc cu vedere direct către mare. Ciorba de peşte este pe primul loc, pentru cei care vor să scape de greața jumerilor, apoi saramura, fructele de mare sau un file la grătar cu legume.

"Suntem în stațiunea Olimp, la un restaurant cu specific pescăresc, care este amplasat direct pe plajă, cu vedere frontală către mare. Cei care vin aici se pot plimba înainte sau după masă, se pot plimba pe malul mării și am văzut că, de cele mai multe ori fac fotografii, vor să rămână și cu amintiri de neuitat.", a transmis reporterul Observator, Andreea Filip.

"A doua zi de Crăciun se începe cu un borş acru"

Au început să vină clienții. Bucătării sunt pregătiți încă de la primele ore ale dimineții. Au venit și au făcut bucătăresele 200 de litri de borș de pește, pentru că așa începe a doua zi de Crăciun, cu un borș acru.

Sunt gata și platourile cu fructe de mare: midii pane, pește fript, saramură și scoici în tot felul de sosuri. Sunt câțiva bucătări aici foarte pregătiți. Au făcut să găsiți în meniu supă, cremă din fructe de mare sau alte preparate cu dichis. Stăteam de vorbă cu managerii și ne spuneau că au fost făcute rezervări din timp, însă, pentru că localul este foarte mare, mai sunt încă locuri. Așadar, cei care vor să aibă parte de o masă ușoară de Crăciun, pot să aleagă să vină aici. Eu chiar știu că sunt mulți turiști care vin din București sau din județele de jur împrejur, pentru că vor să vadă în primul rând marea și apoi, să mănânce și ceva bun și gustos.

