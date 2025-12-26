Un şofer care se întorcea din club a provocat un accident mortal pe o şosea din Bistriţa-Năsăud. Camerele de supraveghere l-au surprins intrând cu viteză într-o curbă. Maşina a ajuns pe constrasens, unde a lovit un alt autoturism care mergea regulamentar. La volan era o tânără de 20 de ani, care a murit pe loc în impact. Şoferul teribilist era cu un prieten în maşină, găsit şi el mort de echipele de intervenţie.

Era ora 5 dimineața când s-a întâmplat tragedia. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care tânărul de 20 de ani pierde controlul volanului într-o curbă. Era pe contrasens şi, iniţial, a reuşit să evite o primă maşină care circula regulamentar. Din spate venea însă un alt autoturism, condus de o tânără. Impactul a fost devastator, iar ea a murit pe loc.

"Din nefericire, în urma accidentului, conducătoarea auto și un pasager de 22 de ani, aflat în autoturismul condus de tânăr, au decedat, iar conducătorul auto a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale", spune Crina Sîrb, purt. Cuv IPJ Bistriţa.

"Am cunoscut-o pe fată, era din sat de la noi. Când am ajuns totul era..deja băiatul era mort. Celălalt am înțeles că e în stare critică și fata și ea e decedată"

"O bubuitură puternică, am ieșit, mașinile erau în poziția în care le vedeți, din asta din drum ieșea fum. Și polițiști și o mașină de poliție. Se circulă de multe ori cu viteză mare", spun martorii.

Tinerii se întorceau dintr-un club, unde petrecuseră Crăciunul alături de prieteni. Şoferul a scăpat cu viață, dar a ajuns la spital în stare gravă, cu mai multe traumatisme.

"Pacientul a fost adus la UPU SMURD intubat și a fost transferat în sala de operații unde a fost supus unei intervenții chirurgicale", spune Camelia Strungari, purtător de cuvânt SCJU Bistrița.

Prietenul şoferului a murit şi el pe loc. Era pe locul din dreapta în momentul accidentului. Tatăl lui a venit într-un suflet la locul tragediei, sperând că-şi mai găseşte fiul în viaţă.

"Două erau în mașină și una dintre ele era în lateralul mașinii, ieșită afară din mașină, din păcate sub mașină", spune plutonier adjutant Călin Varvari, ISU Bistriţa Năsăud.

Polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă.

