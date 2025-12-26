Antena Meniu Search
Atac cu drone asupra Ucrainei, lângă granița cu România. Avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol

În noaptea de joi spre vineri, 25 spre 26 decembrie, avioane de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate în aer pentru a monitoriza spațiul aerian din zona de frontieră cu Ucraina, în contextul unui nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

de Redactia Observator

la 26.12.2025 , 13:26
Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale, aeronavele F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat la ora 1:05, după ce sistemul de supraveghere aeriană a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă în direcția porturilor ucrainene situate în apropierea graniței cu România.

Autoritățile române au emis la ora 1:23 un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizând populația în legătură cu posibilele riscuri.

Ministerul Apărării a precizat că pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Avioanele F-16 s-au întors în siguranță la bază, aterizând la ora 3:15.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

ucraina razboi rusia drone romania f16
