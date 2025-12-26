Atac cu drone asupra Ucrainei, lângă granița cu România. Avioane F-16 românești au fost ridicate de la sol

În noaptea de joi spre vineri, 25 spre 26 decembrie, avioane de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate în aer pentru a monitoriza spațiul aerian din zona de frontieră cu Ucraina, în contextul unui nou atac rusesc cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale, aeronavele F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat la ora 1:05, după ce sistemul de supraveghere aeriană a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă în direcția porturilor ucrainene situate în apropierea graniței cu România.

Autoritățile române au emis la ora 1:23 un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, avertizând populația în legătură cu posibilele riscuri.

Ministerul Apărării a precizat că pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Avioanele F-16 s-au întors în siguranță la bază, aterizând la ora 3:15.

