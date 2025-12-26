După mese copiase şi clipe de tihnă în sânul familiei, mureşenii şi-au pus patinele în picioare, doar, doar câteva dintre multele calorii vor fi consumate. Aşa că patinoarul din Cetatea Medievală a fost arhiplin, mai ales că soarele a trimis şi câteva raze blânde. Haideţi să vedem şi noi cum au îmbinat oamenii utilul cu plăcutul.

Patinoarul din Târgu Mureş a devenit neîncăpător ieri, după momentele de linişte petrecute în sânul familiei, dar mai ales după mesele copioase din ziua de Crăciun. Pentru a îmbina mişcarea cu distracţia, localnici şi turişti şi-au dat întâlnire pe gheaţă.

"Masă copioasă poate fi oricând, dar şi mişcarea ar trebui să rămână oricând. Până la urmă, nu contează ce mănânci, contează că dacă faci mişcare ce e bun rămâne, ce e rău se elimină", a spus un domn.

Dacă unii sunt încă la început de drum, alţii atrag toate privirile. Nici de o parte, dar nici de alta nu lipsesc căzăturile.

"Multe căzături, multe coate accidentate, genunchi. Cu cât înveţi mai repede să te dai şi încerci să te dai mai bine, cu atât poţi să evoluezi şi începe să îţi placă tot mai tare", a spus un băiat.

Iar dacă sunteţi din zonă şi nu ştiţi ce să mai faceţi în zilele libere, puteţi lua în calcul patinoarul din Cetatea Medievală, care rămâne deschis.

"De Crăciun, a fost o zi magică. Am avut foarte mulţi participanţi pe patinoar. În perioada sărbătorilor şi de anul nou nu închidem. Noi suntem deschişi şi vă aşteptăm în fiecare zi de la ora 9 jumătate, până la 9 seara", a afirmat Solak Ahmet, administrator patinoar.

Accesul pe patinoar costă 25 de lei, iar pentru închirierea patinelor, dacă nu aveţi deja unele, trebuie să scoateţi din buzunar 20 de lei.

