Copiii din Bistriţa învaţă tainele unei meserii aproape uitată

Într-o lume dependentă de tehnologie, cei mici pot descoperi tainele unei meserii aproape dată uitării - lemnăritul. În Bistriţa, copiii pot învăţa cum să "dea viaţă" lemnului într-un atelier dedicat special acestui meşteşug.

În atelierul lui Ciprian, copiii nu au parte doar de un moment de răgaz de la lumea digitală. Cu toţii învaţă - cu multă răbdare şi perseverenţă - arta meşteşugului în lemn. "Eu lucrând ca şi meşteşugar mergeam pe la evenimente, târguri şi tot feluri de festivaluri unde făceam demonstraţii, vedeam copii care se adunau ciorchine pe lângă atelier şi voiau să încerce şi ei să pună mâna", a declarat Ciprian Pop, instructor atelier.

Copiii îşi pot dezvolta creativitatea, precizia sau răbdarea

Cei mici prind meseria exact ca cei mari - de la cum să folosească corect uneltele, până la îmbinări sau finisarea lemnului. Iar adevărata bucurie vine la final, când micuţii îşi pot lua acasă creaţiile, ca pe adevărate trofee ale muncii lor. Adulții pot şi ei să descopere sau să aprofundeze arta lemnăritului.

Articolul continuă după reclamă

"Am lansat clubul de lemnărit îi spune. Un club pentru adulţi, unde adulţii pasionaţi de tâmplărie, de cioplit în lemn, de sculptură pot să vină să încerce, să înveţe", a declarat Ciprian Pop, instructor atelier. Astfel de ateliere au numeroase beneficii, mai ales pentru copii. Pe lângă bucuria lucrului făcut încet și cu atenție, aceştia îşi pot dezvolta creativitatea, precizia sau răbdarea.

Raimond Petruţ Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰