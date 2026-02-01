Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Copiii din Bistriţa învaţă tainele unei meserii aproape uitată

Într-o lume dependentă de tehnologie, cei mici pot descoperi tainele unei meserii aproape dată uitării - lemnăritul. În Bistriţa, copiii pot învăţa cum să "dea viaţă" lemnului într-un atelier dedicat special acestui meşteşug.

de Raimond Petruţ

la 01.02.2026 , 07:51
Copiii din Bistriţa învaţă tainele unei meserii aproape uitată - Copiii din Bistriţa învaţă tainele unei meserii aproape uitată

În atelierul lui Ciprian, copiii nu au parte doar de un moment de răgaz de la lumea digitală. Cu toţii învaţă - cu multă răbdare şi perseverenţă - arta meşteşugului în lemn. "Eu lucrând ca şi meşteşugar mergeam pe la evenimente, târguri şi tot feluri de festivaluri unde făceam demonstraţii, vedeam copii care se adunau ciorchine pe lângă atelier şi voiau să încerce şi ei să pună mâna", a declarat Ciprian Pop, instructor atelier.

Copiii îşi pot dezvolta creativitatea, precizia sau răbdarea

Cei mici prind meseria exact ca cei mari - de la cum să folosească corect uneltele, până la îmbinări sau finisarea lemnului. Iar adevărata bucurie vine la final, când micuţii îşi pot lua acasă creaţiile, ca pe adevărate trofee ale muncii lor. Adulții pot şi ei să descopere sau să aprofundeze arta lemnăritului.

Articolul continuă după reclamă

"Am lansat clubul de lemnărit îi spune. Un club pentru adulţi, unde adulţii pasionaţi de tâmplărie, de cioplit în lemn, de sculptură pot să vină să încerce, să înveţe", a declarat Ciprian Pop, instructor atelier. Astfel de ateliere au numeroase beneficii, mai ales pentru copii. Pe lângă bucuria lucrului făcut încet și cu atenție, aceştia îşi pot dezvolta creativitatea, precizia sau răbdarea.

Raimond Petruţ Like
bistrita copii tamplar
Înapoi la Homepage
Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Românul celebru care plăteşte la stat în 2026 un impozit de 41 de milioane de euro
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare?
Observator » Evenimente » Copiii din Bistriţa învaţă tainele unei meserii aproape uitată