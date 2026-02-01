Comuna din România care a dat 36.000 de euro pe o dronă. Primar: "N-am vrut s-o luăm, nouă ne trebuie drumuri"

Caz bizar în judeţul Cluj. Primăria Chinteni a cumpărat o dronă profesională în valoare de 36.000 de euro, deşi autorităţile locale spun că nu şi-au dorit acest lucru.

Potrivit Actualdecluj, comuna cu 7.000 de locuitori a dat 36.000 de euro pe o dronă ultraperformantă de cartografiere. Proiectul a fost finanţat prin PNRR, iar Lucia Suciu, primarul din Chinteni, susţine că nu a avut de ales. Comuna nu se încadra la alte proiecte cu finanţare PNRR aşa că asta a fost singura soluţie.

Primar: "Să vă spun drept: eu nu mi-am dorit această dronă"

"Aceasta a fost una dintre puținele linii de finanțare disponibile pentru administrațiile publice locale și am accesat-o tocmai pentru că nu existau alte programe mai utile la acel moment. Aici ne calificam. Drona este folosită pentru cartografiere, măsurători, verificarea lucrărilor publice, identificarea construcțiilor fără autorizație și pentru monitorizarea situațiilor de urgență", a declarat Lucia Suciu pentru Antena 3 CNN. Pe lângă dronă, Primăria Chinteni a mai cumpărat și un sistem de monitorizare video cu 139 de camere, 2 stații de încărcare mașini electrice, 4 bănci inteligente și 2 pubele inteligente.

Drona este un model WingtraOne GEN II PPK, un aparat VTOL (vertical take-off and landing) produs de compania elvețiană Wingtra AG. Drona decolează și aterizează vertical, dar zboară în regim de avion cu aripă fixă, ceea ce îi permite să acopere suprafețe mult mai mari decât dronele obișnuite, fiind utilizată în mod curent pentru cartografiere profesională, topografie și lucrări de infrastructură. Drona este folosită acum, ocazional, pentru activități de monitorizare, supraveghere și verificări în teren. "Să vă spun drept: eu nu mi-am dorit această dronă. Pentru că nu cred că era o prioritate. Noi suntem o comună în dezvoltare. Nouă ne trebuie drumuri", a mai declarat primarul din Chinteni.

Primăria din Chinteni nu este singura autoritate locală care a făcut o asemenea achiziţie. În 2019, Consiliul Judeţean Cluj a dat 30.000 de euro pentru o dronă profesională pentru cartografiere şi topografie.

