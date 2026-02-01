Antena Meniu Search
A început spectacolul la Veneția! Oameni din toate colțurile lumii au venit încă din prima zi pentru a se bucura de unul dintre cele mai vechi și mai renumite carnavaluri. Tema din acest an aduce un omagiu spiritului olimpic și jocurilor de iarnă. Timp de două săptămâni, orașul va găzdui parade, baluri mascate și spectacole tradiționale, iar Piazza San Marco este epicentrul distracției. Turiștii au intrat rapid în atmosferă și au purtat măști pentru a lua parte la magia carnavalului. 

de Redactia Observator

la 01.02.2026 , 09:53

Măști elegante, decorate cu foiţă de aur, pene, dantelă sau pictate în culori dramatice au putut fi admirate din San Pietro di Castello până în Piața San Marco.

Piețele și podurile au devenit scene deschise, animate de costume fastuoase.

Tema din acest an este "Olympus – Originile Jocului", un tribut adus spiritului olimpic și jocurilor de iarnă de la Milano-Cortina.

Aseară, petrecăreţii au avut parte de un spectacol total, cu acrobații și dansuri inspirate din balurile grandioase din secolele trecute.  

Faimoasa paradă a bărcilor va traversa Canalul Mare în această seară, iar turiştii sunt aşteptaţi pe podul Rialto pentru a admira spectacolul de la înălțime. Carnavalul se încheie pe 17 februarie.

Redactia Observator
venetia festival carnaval
