Peste 70 de exemplare vii de reptile şi tarantule au fost aduse într-un centru comercial din Iaşi. Evident, cei mai bucuroşi au fost copiii, care au putut să le hrănească şi să descopere curiozităţi despre ele. Şi dacă pentru cei mici experienţa a fost prilej de învăţare, pentru părinţi a fost un moment numai bun să îşi învingă temerile.

Vizita la mall s-a transformat într-una de cunoaştere pentru cei mici. Broaşte ţestoase, cameleoni, şerpi şi tarantule au fost în centrul atenţiei.

"Vedeta noastră este pitonul reticulat, care este recunoscut ca fiind cel mai lung şarpe din lume. Este o expoziţie educativă, eu zic că benfică pentru copii", a explicat Laviniu Fuliaş, organizator eveniment.

Colecționarul aduce vietățile junglei an de an la Iași, dar și în alte orașe. Anul acesta au fost aduse peste 40 de specii de tarantule.

În timp ce copiii descoperă vietăţile junglei, pentru părinți a fost un bun prilej să își înfrunte fricile.

Expoziţia poate fi vizitată până pe 8 februarie, iar preţul unui bilet este de 15 lei.

