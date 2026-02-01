Antena Meniu Search
Jocul Însuraţilor, o datină la care participă doar cei căsătoriţi care s-au cunoscut la şezători

Au fost tineri şi s-au îndrăgostit la șezători. Acum au familii, sunt împliniți și an de an se întâlnesc la "Balul Însuraților". Patima dansului reunește cuplurile de pe Valea Șieului la acest eveniment. Îmbrăcați în straie populare, cei căsătoriți se adună la Căminul Cultural, unde retrăiesc clipele tinereții. Anul acesta, în Sebiş, tradiţia a ajuns la a treia ediţie, iar cuplurile s-au distrat până târziu în noapte.

de Raimond Petruţ

la 01.02.2026 , 08:37
Mândri nevoie mare de straiele populare, dar şi de partenerele de la braţ, însurații din Sebiș s-au adunat la căminul cultural din localitate pentru a duce mai departe obiceiul vechi de zeci de ani. "Jocul însuraţilor este jocul la care participă în primul rând feciorii care s-au căsătorit anul trecut. Şi ei sunt cei care organizazeă jocul, joc la care participă întrega suflare a satului", a declarat Alexandru Pugna, manager Centrul Cultural Judeţean Bistriţa.

"Ducem mai departe valorile, că avem valori şi avem cu ce ne mândri şi cu ce ne lăuda din comuna noastră", a declarat Mihai Ivan, primar comuna Şieuţ. De muzică şi voie bună s-au bucurat şi tinerii. Dornici să înveţe de la cei trecuţi prin viaţă secretele unei căsnicii fericite, aceştia s-au alăturat jocului. Jocul însuraților a continuat cu hore şi dansuri tradiţionale până târziu în noapte.

