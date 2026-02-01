Două explozii misterioase - una dintre ele, într-un oraş portuar - încing tensiunile din Iran. Civilii au crezut că au fost atacaţi de americani, dar autorităţile iraniene au pus totul pe seama scurgerilor de gaze. Comandantul armatei iraniene rămâne, însă, sceptic şi avertizează că e pregătit pentru orice atac. Pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, Teheranul a anunţat exerciții navale în apropierea navelor de război americane.

Prima explozie a avut loc în Bandar Abbas. În imagini se vede cum faţada blocului de locuinţe de 8 etaje este distrusă din temelii iar resturile de cărămidă şi sticlă au acoperit aproape toată strada.

Oraşul Bandar Abbas se află în strâmtoarea Ormuz, o cale maritimă vitală între Iran și Oman, prin care trec 20% din producția mondială de petrol. Tot aici Iranul plănuiește un exercițiu militar, programat pentru astăzi şi mâine.

A doua explozie a avut loc aproape de graniţa cu Irak, la o mie de kilometri distanţă. Patru persoane au murit aici.

Articolul continuă după reclamă

Israelul a negat orice implicare în cele două incidente. Unele instituții de presă iraniene au atribuit exploziile unor acumulări de gaze, în timp ce presa de stat relatează că autoritățile încă încearcă să stabilească cauza deflagraţiilor.

Din cauza tensiunilor uriaşe dintre Iran şi Statele Unite, mulţi oameni cred că scurgerea de gaze este doar o muşamalizarea. Comandantul armatei iraniene a avertizat că încă e conştient de pericol şi va acţiona dacă e cazul.

"Urmărim cu atenție mișcarea inamicilor în regiune. Sunt sub supravegherea noastră completă. Și din moment ce suntem conștienți de intențiile lor rele, degetele noastre sunt pe trăgaci", a declarat Amir Hatami, comandantul armatei iraniene.

În paralel, toţi ochii sunt aţintiţi şi pe activitatea recentă a celor două situri nucleare iraniene, bombardate anul trecut de Israel şi Statele Unite.

Imaginile din satelit arată că au fost construite acoperișuri peste două clădiri avariate din complexele nucleare de la Isfahan și Natanz. Aceasta este prima activitate majoră observată de la războiul de 12 zile dintre Israel și Iran, din luna iunie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰