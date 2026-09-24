Un copil de 12 ani din Hunedoara este cercetat de poliţişti după ce ar fi folosit un câine de vânătoare pentru a ataca două pisici. Una dintre feline a suferit răni atât de grave încât a fost necesară eutanasierea.

Copil de 12 ani din Hunedoara, cercetat după ce ar fi asmuțit un câine de vânătoare asupra unor pisici - arhivă

Poliţiştii din cadrul Biroul pentru Protecţia Animalelor Hunedoara au deschis un dosar de cercetare penală după ce un minor din oraşul Simeria ar fi folosit un câine pentru a ataca două pisici, din cauza rănilor suferite fiind nevoie ca una dintre feline să fie eutanasiată, scrie Agerpres.

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în data de 18 septembrie 2026, un minor în vârstă de 12 ani, aflat pe raza localităţii Simeria, ar fi asmuţit un câine de vânătoare asupra unei pisici. În urma atacului, felina ar fi suferit leziuni grave, care au dus ulterior la eutanasierea animalului", a transmis, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.

Potrivit verificărilor efectuate, câinele implicat în incidente se pare că ar aparţine unor vecini ai minorului.

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În urma sesizării din oficiu, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au început cercetările şi au întocmit un dosar penal pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele şi a răspunderii prevăzute de lege.

Cercetările vizează infracţiunea de "folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferinţă", prevăzută şi pedepsită de Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, mai arată reprezentanţii IPJ Hunedoara.