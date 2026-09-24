Cristiano Ronaldo a vorbit despre retragere, înainte de debutul Portugaliei în UEFA Nations League 

Naţionala de fotbal a Portugaliei va debuta, joi seara, în UEFA Nations League, ibericii urmând să dea piept cu Ţara Galilor într-un meci jucat pe teren propriu.

Sezonul 2026-2027 ar putea fi ultimul petrecut de Cristiano Ronaldo în tricoul naţionalei Portugaliei - Profimedia

Înainte de debutul Portugaliei în UEFA Nations League, toată atenţia este îndreptată spre legendarul Cristiano Ronaldo, microbiştii căutând să afle ce rol va mai avea fotbalistul de 41 de ani în naţionala ţării sale.

Şi, deşi există informaţii care arată că superstarul va fi titular împotriva Ţării Galilor, Cristiano Ronaldo nu a ezitat să vorbească despre o eventuală retragere din activitate.

Portughezul a lăsat să se înţeleagă că acest sezon ar putea fi ultimul pentru el, cel puţin în ceea ce priveşte evoluţiile la echipa naţională, însă Cristiano a ţinut să precizeze că "nu mai am vârsta necesară pentru a mă gândi la viitor. Pentru mine, prezentul este cel mai important".