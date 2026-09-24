Internaţionalul spaniol Santi Mina, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru agresiune

Atacantul spaniol Santi Mina, fost la Celta Vigo sau Valencia, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare, după ce ar fi agresat sexual o tânără în 2017.

Incidentul s-a petrecut în Mojacar, unde Santi Mina îşi petrecea vacanţa de vară alături de David Goldar, de asemenea fost fotbalist la Celta Vigo.

Practic, în cazul lui Santi Mina, Curtea Supremă a Spaniei a menţinut decizia dată iniţial, în mai 2022, de Curtea Supremă de Justiţie din Andaluzia.

Santi Mina, 30 de ani, fost internaţional de tineret, a marcat 42 de goluri în 163 de meciuri jucate pentru Celta Vigo, 42 de goluri în 150 de meciuri jucate pentru Valencia şi şapte goluri jucate în 30 de meciuri jucate pentru Al Shabab. Mina a jucat ultimul său meci oficial în mai 2023, Damac - Al Shabab 1-4.