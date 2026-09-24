Poliţişti, jandarmi, pompieri şi voluntari din judeţul Bacău participă, joi seară, la acţiuni de căutare a unui băiat în vârstă de patru ani a cărui familie i-a anunţat dispariţia. Căutările au loc în zona comunei Dofteana.

Copil de 4 ani, dispărut în judeţul Bacău. Poliţişti, jandarmi, pompieri şi voluntari îl caută

Poliţiştii din Oneşti au fost sesizaţi, joi, cu privire la plecarea voluntară a minorului Avram Iosif Laurenţiu, de 4 ani, din comuna Dofteana. Persoanele care deţin informaţii care pot conduce la găsirea copilului sau care îl observă sunt rugate să apeleze de urgenţă 112 ori să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie, scrie News.ro.

Acţiunile de căutare au început după ce familia a anunţat că băiatul a plecat voluntar de acasă, însă nu a revenit.

”Încă de la momentul sesizării a fost constituit Centrul de Monitorizare de la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău şi au fost constituite echipe de căutare formate din poliţişti, jandarmi, pompieri şi voluntari care au desfăşurat activităţi specifice în teren pentru depistarea minorului. Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în desfăşurare, iar forţele mobilizate în teren au fost suplimentate pentru găsirea minorului”, anunţă oficialii Poliţiei judeţene Bacău.

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La momentul plecării, copilul era îmbrăcat cu pantaloni lungi de culoare gri, tricou albastru şi nu purta încălţăminte. El are 19 kilograme, ochi albaştri, păr şaten deschis.