A început sezonul petardelor şi avem deja prima victimă. Un copil de doar 9 ani a rămas mutilat pe viaţă după ce un astfel de dispozitiv i-a explodat în mână. Băieţelul a fost transportat de urgenţă la spitalul Grigore Alexandrescu din București unde a fost operat.

Totul s-a întâmplat ieri, în jurul orei 14:00, într-o localitate din judeţul Giurgiu. Mai mulţi copii se jucau cu petarde moment în care, băieţelul de doar 9 ani, a luat de pe jos o petardă care nu explodase. A vrut să o reaprindă însă în doar câteva secunde i-a explodat în mână, provocându-i răni grave. Copilul a pierdut două degete de la mâna stângă în urma exploziei şi inclusiv vederea i-a fost afectată la ambii ochi.

Un bărbat din zonă a văzut totul şi a sunat la 112

Un bărbat din zonă a văzut totul şi a sunat la 112. La faţa locului au venit medicii dar şi poliţiştii. Doctorii l-au preluat imediat pe băiat şi l-au transportat la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală acolo unde se află şi acum şi va rămâne internat şi monitorizat de medici.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi utilizarea fără drept a articolelor pirotehnice şi continuă cercetările pentru că anchetatorii vor să afle acum de unde aveau copiii petardele. Cei găsiţi vinovaţi riscă până la 5 ani de închisoare.