Coșmarul trait de o femeie în apartamentul de 50.000€. Prin tavan picură apă aproape în fiecare colţ

Un apartament nou, achiziționat prin credit și cu visul unei vieți mai bune, a devenit pentru o mamă din Cluj un adevărat coșmar imobiliar. De aproape cinci ani, locuința este afectată de infiltrații și mucegai, iar responsabilitatea este pasată dintr-o parte în alta. Dezvoltatorul a dispărut după finalizarea proiectului, iar asociația de proprietari nu reușește să găsească o soluție.

"Aici sunt perioade în care trebuie să spăl cam la două săptămâni, e negru, e negru, astea sunt de cinci ani". E coşmarul pe care îl trăieşte femeia din localitatea Baciu, din judeţul Cluj, de mai bine de cinci ani. În primăvara anului 2020 a semnat actele pentru creditul imobiliar care avea să îi îndeplinească visul de a avea propria locuinţă.

"După cateva luni după ce am luat apartamentul că am zugravit şi după au început să apară pete mici. Au venit, au văzut şi chiar după ce s-a terminat de reparat, au coborât, am arătat că încă curge apă", povestește proprietara.

Prin tavanul apartamentului, care acostat-o 50.000 euro, picură apă aproape în fiecare colţ. "Sticla asta a fost deja schimbată de două ori, dar degeaba o schimb că până nu se repară". În fiecare lună, pentru apartamentul în care e nevoită să pună găleţi pentru ca ploaia să nu îi strice şi parchetul, Claudia plăteşte o rată de 1.700 lei. "Și eu aş vrea să intru în casă să nu mai am probleme, să stau liniştită, seara fetita, de multe ori, se împiedică de bolul ăla".

Articolul continuă după reclamă

Femeia a deschis un proces în instanţă şi adună acum probe ca să găsească vinovaţii. "Instanţa a admis efectuarea unei expertize tehnice, prin care un expert a venit la faţa locului şi a constatat care este starea imobilului şi care sunt cauzele", a declarat Ioana Ghidro, avocată.

Atât vecinii, cât şi administraţia au făcut lucrări în speranţa că totul se va schimba, însă nu s-a întâmplat nimic, iar constructorul e de negăsit.

"A fost un expert, ne-a zis nouă ce să facem ca administrație, că noi nu prea ne putem implica mult. Am făcut exact ce a zis expertul, dar nu s-a rezolvat problema", a declarat Florin Baciu, reprezentantul asociației de locatari. Astfel de lucruri nu s-ar întâmpla, spune femeia, dacă cei de la Inspectoratul de Stat în Construcţii ar face verificări reale în teren înainte ca un imobil să fie dat în folosinţă.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰