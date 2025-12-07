Tragedie în localitatea Diviciorii Mici, comuna Sânmărtin. Un bărbat de 38 de ani a murit, iar altul de 49 de ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce o locuință a fost cuprinsă de flăcări în urma unei încercări periculoase de a aprinde focul într-o sobă cu o substanță inflamabilă.

Un bărbat a murit carbonizat şi altul a fost rănit într-un incendiu cauzat de alimentarea sobei cu combustibil

Sâmbătă, 7 decembrie, în jurul orei 17:00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Gherla au fost alertați printr-un apel la 112 despre un incendiu izbucnit la o locuință din Diviciorii Mici, comuna Sânmărtin.

Din primele informații, un bărbat de 38 de ani ar fi încercat să aprindă focul într-o sobă folosind o canistră cu o substanță ușor inflamabilă. Manevra greșită a dus la aprinderea bruscă a combustibilului, iar incendiul s-a extins rapid, cuprinzând întreaga locuință.

Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit cu două autospeciale de stingere, una trimisă de la Punctul de Lucru Gherla și una suplimentară mobilizată ulterior, precum și cu o ambulanță SAJ. La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră deja aproximativ 80 de metri pătrați din interiorul casei, pornind de la bucătărie.

Au vrut să aprindă focul în sobă cu benzină

În interior, pompierii au găsit trupul carbonizat al bărbatului de 38 de ani. Un al doilea bărbat, de aproximativ 49 de ani, a fost scos din locuință cu arsuri și a primit îngrijiri medicale de urgență, fiind transportat ulterior la spital în stare gravă.

Conform pompierilor, incendiul ar fi pornit cel mai probabil din cauza "alimentării defectuoase cu combustibil a unei sobe".

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.

