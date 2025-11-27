Cadavrul unui tânăr de 26 de ani din Satu Mare a fost descoperit, joi după-amiază, într-un lac din cartierul Gheorgheni, Cluj-Napoca, informează News.ro. Polițiștii au deschis o anchetă penală, iar legiștii urmează să stabilească cauza morții.

Cadavrul unui tânăr din Satu Mare, găsit într-un lac din Cluj. Poliția investighează cauza decesului - Sursa: Shutterstock

Potrivit IPJ Cluj, apelul la 112 a fost făcut în 27 noiembrie, în jurul orei 15:40, după ce trecători au observat un corp plutind în lac.

"În data de 27 noiembrie a.c., în jurul orei 15.40, a fost sesizat prin apel 112 faptul că, într-un lac din cartierul Gheorgheni a fost găsit cadavrul unui bărbat. În baza celor sesizate, la faţa locului a fost direcţionată o echipă complexă de cercetare, formată din poliţişti de investigaţii criminale şi specialist criminalist", a transmis, joi seară, IPJ Cluj.

După primele verificări, autoritățile au stabilit identitatea victimei: un tânăr de 26 de ani, din județul Satu Mare.

"Totodată, la faţa locului s-a solicitat un medic legist din cadrul IML Cluj-Napoca pentru efectuarea examinărilor preliminare, urmând să fie efectuată constatarea medico-legală, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului", a mai transmis Poliţia.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru a determina circumstanțele în care a ajuns bărbatul în apă și dacă există suspiciuni suplimentare.

