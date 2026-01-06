Antena Meniu Search
Video Cozi kilometrice în drumul spre pârtii. Principalele 3 motive care au dus la ambuteiaje

Cei mai mulţi turişti aglomerează drumul spre pârtii. Motiv pentru care imaginile acestor ore vin din judeţul Cluj, de pe traseul spre Muntele Băișorii. Sunt kilometri întregi de cozi.

de Alex Prunean

la 06.01.2026 , 12:54

Ziua de Bobotează va fi petrecută pe pârtie de mulţi clujeni. Sau cel puţin asta îşi doresc. La cum arată însă situaţia, o mare parte din ei îşi vor petrece ziua în trafic. Drumul judeţean care duce spre staţiunile din comuna Băişoara, spre pârtia de la Buscat sau de la Muntele Băişorii, este blocat total pe partea de urcare. Coloanele se întind pe kilometri întregi.

Principalele cauze care au dus la formarea cozilor kilometrice

Principala cauză e numărul mare de persoane care vor să profite de acest episod de iarnă şi de starea pârtiilor. În anumite momente, circulaţia a fost îngreunată şi de utilajele de deszăpezire şi care merg cu viteze mici. Lipsa locurilor de parcare reprezintă o altă cauză a aglomeraţiei. Mulţi turişti îşi lasă maşinile pe marginea drumului, o zonă care este oricum îngustă.

Reprezentanţii pârtiilor îi îndeamnă pe turişti să folosească doar parcările special amenajate şi pentru a evita să stea la coadă şi după ce ajung la staţiune, să-şi cumpere skypass-ul online.

Alex Prunean
Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

