Un bărbat de 40 de ani din Panticeu a fost arestat după ce a luat bani de la nouă persoane, cărora le-a promis că le repară centralele termice.

Spaima locatarilor. Clujean arestat după ce a păcălit 9 persoane promiţându-le că le repară centralele termice - Shutterstock

"În perioada iulie 2025 - ianuarie 2026 bărbatul ar fi indus în eroare nouă persoane, cărora le-ar fi promis repararea unor centrale termice, în schimbul unor sume de bani. Sumele ar fi fost predate personal sau virate în contul bancar al acestuia, însă lucrările nu ar mai fi fost efectuate, iar banii nu ar fi fost restituiţi", se arată într-o informare trimisă joi de IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, prejudiciul cauzat este de aproximativ 21.500 de lei şi acesta nu a fost recuperat.

Poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Secţiei 1 Poliţie Cluj-Napoca, împreună cu poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Dej, sprijiniţi de luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Cluj şi specialişti din cadrul Serviciul Criminalistic Cluj, au efectuat o percheziţie domiciliară la locuinţa bărbatului, în localitatea Panticeu, fiind pus în executare şi un mandat de aducere emis pe numele acestuia, potrivit Agerpres.

Articolul continuă după reclamă

În urma probatoriului administrat în cauză faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, fiind depus într-un Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă. Joi, bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, care a dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Le daţi liber copiilor la tehnologie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰