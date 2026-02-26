Alertă în judeţul Cluj. Autorităţile au impus restricţii pe o rază de 10 kilometri după ce au găsit două lebede moarte. Veterinarii spun că este vorba despre periculoasa gripă aviară care poate să se extindă rapid şi să afecteze zeci de mii de păsări din ferme şi curţile localnicilor.

Cele două lebede au fost găsite moarte în zona lacului de acumulare Gilău–Someșul Rece, iar analizele au confirmat gripa aviară. Riscul este ridicat, deoarece boala se poate transmite și păsărilor domestice. Aici in zona unde au fost gasite cele doua lebede moarte lacul ajunge pana in apropierea caselor. Astfel ca toate pasarile din gospodarii trebuie tinute in tarcuri, inclusiv hranitoarele trebuie puse la adapost, astfel incat pasarile salbatice care ierneaza pe lac sa nu poata ajunge la ele.

Sute de mii de păsări bolnave de gripă aviară au fost sacrificate anul trecut în toată ţara

Primăria a luat mai multe măsuri de siguranţă printre care o zonă de protecție pe rază de trei kilometri și o zonă de supraveghere de 10 kilometri. "Este interzisa furnizarea apei din lacuri sau din ape de suprafata si orice cadavru sau animal este observat trebuie imeditat anuntat medicul veterinar. Doar proprietarul ar trebui sa intre in gospodarie pentru a elimina pe cat posibil toate posibilitatile de perpetuare", a declarat Okos Carol, viceprimar Gilău.

Articolul continuă după reclamă

"S-a inceput ancheta epidemiologica, ancheta este in curs, la fata locului se face catagrafia pasarilor domestice. Sunt obligati sa respecte toate masurile. In situatia in care proprietarii nu vor respecta se vor aplica sanctiune contraventionala si anume amenda", a declarat Costel Vușcan, director adjunct Directia Sanitar Veterinara. Sute de mii de păsări bolnave de gripă aviară au fost sacrificate anul trecut în toată ţara.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Le daţi liber copiilor la tehnologie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰