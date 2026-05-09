Vara vine cu veşti bune pentru cei care şi-au programat vacanţele în Bulgaria sau Grecia. Cozile de la Podul Prieteniei spre Ruse ar urma să devină doar o amintire. Într-o lună, taxa de pod se va putea plăti şi online. Şi tot de luna viitoare, vecinii noştri bulgari vor finaliza lucrările de reparare a podului.

Vacanța spre Grecia sau Bulgaria începe, de obicei, cu prima oprire forțată: coada de la podul Giurgiu-Ruse. Din iunie, însă, am putea uita de nervii de la volan în aşteptarea traversării podului Prieteniei, pentru că taxa va putea fi plătită şi online, prin intermediul unei aplicaţii.

Taxa rămâne neschimbată

Șoferii vor putea plăti taxa online înainte să ajungă la graniță, iar apoi vor intra direct pe benzi dedicate. Atenție însă: bariera se ridică automat doar dacă taxa este plătită cu cel puțin 3 minute înainte să ajungeți aici. Cine plătește în ultimul moment riscă să rateze sistemul automat și să piardă timp la barieră. În plin sezon, eliminarea cozilor poate însemna chiar și ore economisite. Specialiştii încă lucrează la dezvoltarea aplicaţiei. Taxele vor rămâne neschimbate, iar pentru o trecere a podului vom avea de plătit tot 15 lei.

"Se selecteaza vehiculul dintr-o lista predefinita introdusa initial de utilizator, se selecteaza taxa, un abonament de o trecere sau 20, se da trimite si se redirectioneaza catre procesatorul de plati", a declarat Cristian Bănuţă, IT-ist CNAIR. La vamă se fac ultimele pregătiri. Vor fi benzi separate pentru maşini, autocare şi camioane, lucru care va ajuta la fluidizarea traficului, în special vara, când e cea mai aglomerată perioadă şi zilnic pot trece chiar şi 8 mii de maşini graniţa. Plăţile online se vor putea face începând cu 15 iunie.

"In final vom avea o configuratie de 8 benzi, 3 pentru camioane, 2 benzi pentru achitarea tarifului online pentru autoturisme, raman doua benzi pentru achitarea cash sau cu cardul la ghiseu si una pentru autocare. Au fost montate sistemele de camere, serverele, au fost aduse barierele de mare viteza, care vor inlocui barierele actuale, cele manuale. Şi practic a mai ramas. Avem planul de circulatie aprobat, urmeaza sa il implementam", a declarat Ion Slupschi, şef serviciu agentie de control si incasare CNAIR. Tot luna viitoare, vecinii bulgari vor termina lucrările de reabilitare ale podului. Doar anul trecut, peste 1,5 milioane de maşini au trecut vama din România spre Bulgaria.

