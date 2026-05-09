Marș pro-Europa sâmbătă, în București. Programul și traseul evenimentului

Sâmbătă, 9 mai, în Capitală va avea loc un marș pro-Europa, cu ocazia Zilei Europei. Organizatorii afirmă că manifestaţia este una "în favoarea democraţiei şi a statului de drept".

de Redactia Observator

la 09.05.2026 , 06:56
Marș pro-Europa sâmbătă, în București. Programul și traseul evenimentului - Marș pro-Europa sâmbătă, în București. Programul și traseul evenimentului - Profimedia / imagine ilustrativă
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Marșul care va avea loc sâmbătă, 9 mai, va avea loc cu ocazia Zilei Europei, cu tema "Un singur drum – Europa". Participanţii se vor aduna în Piața Universității începând cu ora 17:00, iar la 18:00 vor porni în marș spre Piața Victoriei.

"Apartenența la Europa este cea mai sigură garanție a transparenței și a dreptății. Acum este momentul să susținem vocea comună a Europei — împotriva slăbiciunilor interne și a amenințărilor externe, împotriva injustiției, a minciunii, a corupției și dezbinării!", se arată în descrierea evenimentului organizat pe rețelele sociale de Asociația MEA (Mediu-Educație-Activism). Organizatorii au transmis că evenimentul este și un apel la unitate europeană în fața problemelor interne și a amenințărilor care vin pe plan extern.

"Uniunea Europeană este vocea noastră — o voce a libertății, a drepturilor egale și a unei societăți în care fiecare individ are șansa de a trăi cu demnitate. Statul de drept rămâne o necesitate fundamentală. Fără adevăr, fără respectarea legii, fără o justiție independentă și fără investiții în educație, cercetare și cultură, nu poate exista un viitor democratic", mai spun aceștia. În contextul organizării evenimentului, jandarmii vor asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, manifestaţia a fost declarată şi avizată în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului Bucureşti, după cum urmează:

  • între orele 17:30 – 18:00, adunarea participanţilor în Piaţa Universităţii, zona Pieţei 21 Decembrie 1989 şi zona trotuarului adiacent parcului din faţa Teatrului Naţional Bucureşti;
  • între orele 18:00 – 19:30, adunare publică, constând în alocuţiuni în Piaţa Universităţii;
  • între orele 19:30 – 20:30, deplasare pe sensul de circulaţie, pe traseul: Piaţa Universităţii – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Piaţa Romană – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Victoriei (punct final în alveola centrală);
  • între orele 20:30 – 22:30, adunare publică în Piaţa Victoriei – alveola centrală;
  • între orele 22:30 – 23:00, defluirea totală a participanţilor.
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

europa romania bucuresti
Înapoi la Homepage
Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
Bruneta celebră şi-a făcut iubit, după ce soţul milionar, cu care are 3 copii, a înşelat-o! A luat şi o decizie radicală
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Primele imagini cu burtica de gravidă a Francescăi Sarao. Fosta concurentă de la Insula Iubirii va deveni mamă curând
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
Observator » Evenimente » Marș pro-Europa sâmbătă, în București. Programul și traseul evenimentului
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.