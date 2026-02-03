Zăpada de ieri a provocat sute de accidente pe străzile necurăţate din Bucureşti. Poliţiştii anunţă amenzi pentru administratorii de drumuri care nu îşi fac treaba. Vizaţi de sancţiuni sunt şi cei care nu deszăpezesc trotuarele pe care sute de pietoni şi-au rupt mâinile sau picioarele.

Ninsoarea a adus necazuri şi pe şosele, şi pe trotuare. Ilegal şi periculos, mulţi şoferi au plecat la drum cu mașinile pline de zăpadă.

Legea obligă şoferii să îsi cureţe complet masinile de zăpadă, inclusiv parbrizul. La o frână bruscă, zăpada poate cădea pe parbrizul altui autoturism şi poate provoca accidente. Cei care pleacă la drum cu maşinile necurăţate riscă amenzi de până la 1600 de lei.

385 de şoferi au fost sancţionaţi iarna aceasta.

Reporter: Am văzut că a mai rămas puţină zăpadă deasupra.

Şoferiţă: Nu am ajuns până acolo că sunt mai micuţă, în rest am deszăpezit-o cum am putut.

La Bucureşti, în doar două zile după ultima ninsoare, peste 300 de şoferi au fost implicați în accidente ușoare. Multe s-au produs şi din cauza drumurilor pline cu zăpadă. Administratorii lor sunt obligaţi să le cureţe, altfel sunt amendaţi cu până la 20.000 de lei.

"În funcţie de abaterea pe care aceştia o săvârşesc, pentru că ei se incadrează în clasa a 5 a de sanctiuni, amenda este între cuprinsă între 21 si 100 de puncte pentru persoanele juridice.", spune Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada rutieră.

Primăria Ploiești a fost amendată cu 4.200 de lei după ce o mașină a derapat din cauza zăpezii şi a lovit un automobil.

"Dacă ai o poliţă tip CASCO, acest tip de incident este acoperit. Dacă nu, va trebui să te adresezi administratorului drumului respectiv şi cumva să demonstrezi că administratorul drumului nu şi-a îndeplinit în totalitate obligaţiile.", spune Marius Constantinescu, broker asigurări.

Zăpada şi gheaţa de pe trotuare au făcut victime şi printre pietoni.

La Spitalul Pantelimon, în ultimele 24 de ore au ajuns aproximativ 60 de persoane cu traumatisme și fracturi, după ce au alunecat pe gheață. 3 dintre aceştia au rămas internaţi.

"Deci dacă în momentul în care ai ajuns acasă ai stat cu piciorul în sus, ai pus gheață și vezi că într-o oră, două, simptome nu se ameliorează, atunci cel mai bine este de venit la camera de Gardă.", a precizat Radu Vişan, medic ortoped la Spitalul Pantelimon.

Proprietarii sau administratorii imobilelor care nu curăţă trotuarele de zăpada sunt pasibili de amenzi între 500 şi 2.000 de lei. Doar în sectorul 1 al Capitalei, poliţiştii locali au dat 484 de avertismente în 48 de ore.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

