Un bărbat oferă 5.500 de euro celui care îl ajută să găsească o gospodărie la țară. Ce condiţii are

Un bărbat din Serbia oferă 2.500 de euro celui care îl ajută să găsească gospodăria ideală. Dacă proprietatea îndeplinește și o condiție suplimentară, recompensa ajunge la 5.500 de euro.

Astfel, bărbatul oferă 2.500 de euro celui care îl ajută să găsească o casă la țară, iar recompensa poate ajunge la 5.500 de euro dacă proprietatea are și un izvor de apă potabilă. Cerințele sunt foarte clare: imobilul trebuie să aibă ieșire directă la râu și să se afle în Sumadija sau în Podrinje.

Ce condiţii a pus bărbatul

Anunțul publicat pe rețelele sociale a atras rapid atenția oamenilor, mai ales pentru că bărbatul știe exact ce caută. Vrea o gospodărie la țară cu ieșire directă la râu, într-una dintre zonele indicate în anunț. Proprietatea trebuie să mai aibă însă ceva: un izvor permanent de apă potabilă.

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Pentru un pont care duce la încheierea tranzacției, bărbatul oferă 2.500 de euro. Dacă gospodăria are atât ieșire la râu, cât și un izvor permanent de apă potabilă, recompensa crește cu încă 3.000 de euro, până la 5.500 de euro.

Anunțul a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale, unde oamenii au fost surprinși de suma oferită pentru găsirea unei proprietăți. Autorul anunțului îi invită pe cei care cunosc o astfel de proprietate să îl contacteze. Deocamdată, rămâne de văzut dacă oferta generoasă îl va ajuta să găsească gospodăria pe care o caută, scrie Blic.