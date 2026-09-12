Momentul când un băiat de 15 ani este salvat, după ce a stat trei zile pe o barcă răsturnată

Un băiat de 15 ani a supravieţuit vreme de trei zile pe o barcă de mici dimensiuni, răsturnată în Marea Bering. A fost salvat de echipajul unui vas de pescuit. Fratele său şi un văr nu au fost atât de norocoşi - au fost înghiţiţi de adâncuri. Click pe GALERIE pentru a vedea filmarea cu momentul integral al salvării.

Deşi deznădăjduit, departe de orice fâşie de uscat, băiatul a avut instinctul de supravieţuire extrem de puternic. Deşi fratele şi vărul său s-au înecat, iar starea lui fizică şi psihică era la pământ, s-a agăţat de ultima speranţă. Ceva l-a făcut să rămână nemişcat, în genunchi, pe barcă, în aşteptarea salvării.

Echipajul navei de pescuit "The Northwest Explorer" i-a văzut de la depărtare geaca galbenă şi s-a îndreptat către el, spun cei de la Garda de Coastă a Statelor Unite. Era în apropiere de insula Saint Lawrence, care ţine de Alaska, dar este mai aproape de Rusia decât de Statele Unite.

"E un puşti dârz", a spus un oficial pentru o televiziune din Anchorage, Alaska.

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Băiatul de 15 ani şi ceilalţi doi adolescenţi erau căutaţi încă de luni dimineaţă, când familia a dat alarma. Băieţii dispăruseră încă de duminică noapte.

Garda de Coastă transmite că un echipaj aerian l-a văzut şi i-a trimis provizii, înainte de a contacta "The Northwest Explorer". În imagini se vede cum echipajul navei îi aruncă băiatului o parâmă şi trage barca răsturnată mai aproape de vapor. Ulterior, băiatul este ridicat la bord.

Adolescentul avea simptome severe de hipotermie, când a ajuns la bordul navei, transmit cei de la Paza de Coastă. Echipajul vasului de pescuit l-a încălzit cu pături şi pachete cu apă fierbinte, a povestit căpitanul.

Ce s-a întâmplat cu ceilalţi doi băieţi

Când a fost salvat, băiatul a povestit, printre tremurături, că fratele său era sub barcă. Vărul său alunecase chiar în noaptea de dinaintea operaţiunii de salvare, a mai spus el. Trupurile celor doi băieţi au fost găsite la scurt timp după ce băiatul a fost dus pe insula St. Lawrence.

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