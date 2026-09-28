Papa Leon încearcă să spele păcatele reprezentanților Bisericii Catolice. Într-o întâlnire cu victimele abuzurilor sexuale din Franța, Suveranul Pontif a vorbit despre ororile din sânul bisericii. Aproape 330 de mii de copii francezi au fost abuzați timp de șapte decenii. Liderul religios a vorbit și despre un subiect extrem de sensibil: sinuciderea asistată.

Suveranul a avut întâlniri private cu șapte dintre supraviețuitorii abuzurilor comise de reprezentanții Bisericii Catolice în ultimii 70 de ani.

"M-a luat cu ambele brațe. Nu m-am gândit niciodată că era Papa cel care mă ținea" povestește Jean-Marie Delbos, supraviețuitor al unui abuz.

"Am fost lăsați liberi să decidem cum să vorbim, cum să ne adresăm și despre ce subiecte am dori să-i povestim" spune Olivier Mardi, un alt supraviețuitor.

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Papa Leon a cerut Bisericii să recunoască eşecurile

Circa 15 minute a petrecut Papa cu fiecare victimă. Iar în timpul Liturghiei a cerut Bisericii să recunoască eșecurile și să se asigure că astfel de abuzuri nu o să se mai petreacă.

"Ea (n.r. Biserica) trebuie să aibă curajul să înceapă cu ea însăși. Pentru a vindeca rănile adânci, infidelitățile și erorile dureroase care s-au produs în interiorul ei, trebuie să ne așezăm cu umilință sub privirea purificatoare a Domnului" spune liderul Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea.

Papa s-a pronunțat ferm și împotriva morții programate și a reafirmat poziția bisericii față de îngrijirea la sfârșitul vieții. Franța a aprobat recent un proiect de lege privind moartea asistată pentru bolnavii în faze terminale.

"Tentația de a provoca moartea sub pretextul unei false compasiuni trebuie respinsă cu fermitate. Este imposibil să considerăm provocarea morții ca fiind ceva normal. Ceea ce este legal nu este neapărat moral" mai spune Papa Leon al XIV-lea.

Epilogul vizitei papale în Franța a fost orașul Metz, eparhie subordonată direct Vaticanului. În drumul spre Metz, liderul catolic a stat de vorbă și cu piloții aeronavei. Vizita este considerată o călătorie spre rădăcinile Europei, pentru pace și unitate, după cum a explicat Vaticanul.

"Europa a înflorit și a progresat atunci când a știut să valorifice aspectele pozitive ale trecutului său și să le prezinte din nou în forme creative, grație întâlnirilor cu ceilalți" mai spune Papa Leon al XIV-lea.

"Suntem bucuroși să vă primim, Preasfinte Părinte, să vă ascultăm, să învățăm de la dumneavoastră, pentru că aici bate inima străveche a Europei. O Europă care protejează, unește și acționează, o Europă suverană și democratică" a declarat președintele Franței, Emmanuel Macron.

Înainte de revenirea la Roma, Papa Leon al XIV-lea a oficiat o liturghie la Metz, în Catedrala Sfântul Ștefan.