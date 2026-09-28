Mai mult spațiu pentru stat la soare, de vara viitoare, în sudul litoralului. În Mangalia și Saturn se lucrează deja la noi porțiuni de plajă, iar constructorul promite zone cu nisip fin, tras acum de la 40 de kilometri de mal, din adâncul mării. După Mangalia și Saturn, utilajele se mută la 2 Mai și Costinești.

În Mangalia, utilajele lucrează deja de o săptămână pentru înnisiparea celor 30 de hectare de plajă care vor face legătura cu stațiunea Saturn.

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"Astă-vară a fost ceva rău. Toți turiștii au fost foarte nemulțumiți de plajă"

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"Era mică, era mică. Foarte bine că face așa, e totul perfect" spun oamenii.

Noile zone se vor întinde pe o lungime de trei kilometri

Constructorul aduce nisipul de la 40 de kilometri din larg și de la o adâncime de 26 de metri. Este același tip de nisip folosit în Eforie, Olimp, Jupiter și Neptun.

"Se draghează cu o navă, o navă care aspiră nisipul, practic, un mix de apă cu nisip de pe fundul mării. Vine aici, se conectează la o tubulatură lungă de un kilometru și pe acea tubulatură este pompat nisipul pe mal. Acel nisip este împins cu buldozerele și nivelat în forma finală a plajei" explică Marius Stamat, constructor.

"Ajunsesem cu marea să fie până la marginea falezei. Nu era nimic, era un mal abrupt și atât și era protejat cu stabilopozi" spune Paul Foleanu, primarul din Mangalia.

"E bine că se face, să aibă lumea unde să stea pe plajă. Vara să nu se mai înghesuie, să nu se mai calce în picioare, să aibă toată lumea loc" spun localnicii.

Utilajele se vor muta apoi în stațiunile 2 Mai și Costinești

În zona Mangalia-Saturn lucrările de 357 de milioane de lei ar trebui să fie gata peste trei săptămâni. Utilajele se vor muta apoi în stațiunile 2 Mai și Costinești.

"La 2 Mai sunt încă 1650 de metri liniari de zonă de protecție, adică aproximativ 17 hectare de plajă noi, plus structurile care au fost deja executate, iar la Costinești avem de finalizat încă 2000 de metri liniari, din cei 2550 inițiali" explică Nicușor Buzgaru, manager proiect ABADL.

249 de hectare de plajă erau până la înnisipări. La finalul lucrărilor vom dubla cifra.