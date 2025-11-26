Crimă desprinsă din "Mioriţa". Cioban găsit mort la fermă, colegul de 79 de ani prins cu un cuţit în bagaj

Un cioban de 57 de ani a fost găsit mort în apropierea unei ferme din județul Constanța, iar principalul suspect este chiar colegul său de muncă, un bărbat de 79 de ani. Acesta a fost prins într-un microbuz de transport persoane la scurt timp după alertă, având în bagaje un cuțit despre care anchetatorii cred că a fost folosit la comiterea crimei. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat instanței, scrie News.ro.

Poliţiştii din Medgidia au fost anunţaţi, miercuri, cu privire la faptul că a fost găsit cadavrul unei persoane incinta unei ferme din extravilanul localităţii Cuza Vodă.

"S-a stabilit că victima îndeplinea sarcini de cioban la ferma respectivă. Analizând contextul şi datele preliminare, verificările s-au conturat către un potenţial suspect din anturajul victimei, respectiv un coleg de muncă. În vederea depistării acestuia, au fost instituite prompt filtre rutiere şi dispozitive de căutare. Astfel, în aproximativ 10 minute de la începerea căutărilor, poliţiştii au reuşit depistarea bărbatului de 79 de ani, în municipiul Medgidia, în timp ce se deplasa cu un microbuz de transport persoane", au transmis, miercuri seară, reprezentanţii IPJ Constanţa.

Suspectul prins în doar 10 minute, într-un microbuz

Ei au adăugat că în bagajele bărbatului au fost descoperite mai multe probe, inclusiv un cuţit despre care există indicii că ar fi fost folosit la comiterea faptei.

"Cazul a fost preluat de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, iar din primele cercetări a reieşit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, bărbatul de 79 de ani i-ar fi aplicat victimei mai multe lovituri cu un obiect tăietor-înţepător, cauzându-i decesul", a menţionat sursa citată.

Trupul neînsufleţit al victimei - un bărbat de 57 de ani - a fost transportat la o unitate medicală pentru realizarea necropsiei.

Bărbatul de 79 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.

