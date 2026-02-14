Statele Unite şi Europa au un destin comun pe drumul spre prosperitate. Este mesajul neaşteptat de prietenos transmis de Şeful Diplomaţiei Americane la Conferinţa de Securitate de la Munchen, la un an după ce vicepreşedintele JD Vance critica dur bătrânul continent. Marco Rubio atrage însă atenţia că Donald Trump nu a renunţat la ideile sale, iar Europa trebuie să se întărească.

Într-o perioadă în care relaţia dintre Statele Unite şi Europa este pusă tot mai des la îndoială, Marco Rubio a mers la Munchen cu un apel la unitate. Într-un discurs de 22 de minute, şeful diplomaţiei americane a vorbit despre prietenia istorică transatlantică şi despre un viitor comun.

"Sunt aici astăzi pentru a spune clar că America trasează calea către un nou secol de prosperitate și că, încă o dată, dorim să facem acest lucru împreună cu voi, aliații noștri prețuiți și cei mai vechi prieteni ai noștri. Vrem ca Europa să fie puternică. Nu vrem ca aliații noștri să fie slabi, pentru că asta ne face şi pe noi mai slabi. (...) Casa noastră poate fi în emisfera vestică, dar vom fi întotdeauna copii ai Europei", a declarat Marco Rubio.

Tonul lui Rubio a contrastat puternic cu atacul direct lansat anul trecut de vicepreşedintele JD Vance la adresa capitalelor europene şi, în special, a României.

Articolul continuă după reclamă

"Suntem într-un punct în care situaţia a devenit atât de gravă încât, în decembrie, România a anulat fără drept de apel alegerile prezidenţiale pe baza suspiciunilor şubrede ale unui serviciu de informaţii şi ale presiunilor uriaşe exercitate de vecinii de pe continent", declara vicepreşedintele american JD Vance la acel moment.

Rubio a criticat migraţia în masă şi a criticat concurenţa neloială a Chinei. Specialiştii au remarcat însă că oficialul american a vorbit despre interese, nu valori comune. Nu a pomenit despre democraţie sau libertatea de exprimare şi a cerut reformarea ONU. Iar parteneriatul oferit statelor europene rămâne valabil doar în condiţiile impuse de Donald Trump.

"Nu mai putem plasa aşa-zisa ordine globală deasupra intereselor vitale ale popoarelor noastre şi ale naţiunilor noastre. Nu putem continua să le permitem celor care îi amenință în mod flagrant și deschis pe cetățenii noștri și pun în pericol stabilitatea noastră globală să se ascundă în spatele unor abstracțiuni ale dreptului internațional pe care ei înșiși le încalcă în mod curent", a declarat Rubio.

Chiar şi aşa, sala a răsuflat uşurată, iar Rubio a fost aplaudat la scenă deschisă.

"(n.r. Rubio) este un bun prieten. Știm că unii din administrație au un ton mai dur pe aceste subiecte", a declarat Ursula Von Der Leyen, preşedinta Comisiei Europene.

"Ca Europa, trebuie să ne descurcăm singuri. Asta înseamnă să fim mai îndrăzneți. Înseamnă să acționăm împreună pentru a construi o Europă mai puternică și un NATO mai european", a declarat Keir Starmer, premierul Marii Britanii.

Vineri seară, Emmanuel Macron a cerut măsuri mai dure contra platformele online, lucru care riscă să enerveze iarăşi Statele Unite. Preşedintele francez îşi doreşte ca Europa să devină un rival pentru Washington şi Beijing.

"Trebuie să accelerăm și să punem la dispoziție toate componentele puterii geopolitice: apărare, tehnologii și reducerea riscurilor pentru toate marile puteri", a declarat Emmanuel Macron.

Prezent şi el la Munchen, Volodimir Zelenski a avertizat că Putin este interesat doar de război şi a cerut încă o dată Europei să i se opună Moscovei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă îngrijorează posibilitatea pierderii locului de muncă din cauza situaţiei economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰