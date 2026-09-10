Aerul din case poate fi mai periculos decât ne imaginăm, iar semnele că ceva nu este în regulă apar uneori abia după ce organismul începe să resimtă efectele. Despre pericolele ascunse din locuințe și despre cum putem avea un aer mai sănătos în casă a vorbit, la Observator 16, medicul de familie Laura Panait. Specialistul atrage atenția că poluarea nu înseamnă doar ceea ce respirăm pe stradă, ci și particulele, substanțele chimice și microorganismele care se acumulează în interiorul locuințelor.

Prezentator: De ce sunt atât de periculoase aceste lucruri pe care noi nu le băgăm în seamă? Pentru că avem impresia că am ajuns acasă și gata, am scăpat de poluare, nu mai este așa de apăsător aerul, și iată că descoperim că nici în casă nu stăm prea bine în privința aerului.

Laura Panait: Din păcate, nu stăm bine deloc în casă în privința aerului, nu dăm atenție aerului pe care îl respirăm. Suntem atenți la apă, la hrană, dar la aer puțină lume este atentă. Conform unui studiu făcut de OMS, 37% din cancerele pulmonare sunt din cauza poluării, 34% din accidentele vasculare tot din cauza poluării și 24% din AVC-uri tot de la poluare. Când zic poluare, nu mă refer doar la cea de afară, ci la calitatea aerului din casă.

Prezentator: Cum putem să identificăm că aerul din casă este curat? 100% nu putem să ne imaginăm vreodată. Dar care sunt mecanismele prin care ne dăm seama că nu suntem bine?

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Laura Panait: În primul rând, nu ne simțim bine în pielea noastră: ne doare capul, nu ne odihnim, răcim frecvent, avem boli pulmonare... Și răcelile frecvente sunt un semn de alarmă că este ceva în neregulă. Copilul nu se dezvoltă cum trebuie, iar noi, ca adulți, avem insomnii. Toți agenții patogeni care sunt într-o casă... compușii din detergenți, compușii care vin de afară când deschidem geamul și stăm la stradă, particulele care efectiv sunt în aer... sistemul imunitar luptă cu ele, dar la un moment dat obosește, cedează și apar îmbolnăvirile mai grave.

Prezentator: Acum ce facem? Oamenii locuiesc în zonele urbane, industriale, poluate. Dacă vor să aibă o casă cât de cât sănătoasă... ce ar putea să cumpere sau să facă? La ce să fie atenți?

Laura Panait: Vorbim, în primul rând, de o aerisire corectă a casei, cu toate geamurile deschise... nu în timpul zilei, de preferat dimineața și seara. Apoi, avem sistemele cu filtre HEPA, niște filtre care rețin microorganismele, avem ultravioletele scurte care distrug ARN-ul și ADN-ul din microorganisme și împiedică înmulțirea lor și vorbim despre ionii negativi, așa-numitele „vitamine ale aerului”... Sunt binevenite toate aceste sisteme.

Prezentator: Să spunem că, în lipsa posibilității de a cumpăra astfel de sisteme, ce poți face să îți îmbunătățești sănătatea pulmonară, să îți împuternicești sistemul imunitar? Ajută să iei vitamine, medicamente... ajută să mergi la mare să faci înot, să mergi la munte?

Laura Panait: Este important să facem mișcare, sport. Trebuie să avem grijă unde o facem, pentru că, dacă este un loc în mijlocul orașului sau într-o sală de sport, nu am rezolvat nimic, din contră. Este bine de mers la mare și la munte, unde aerul este curat și se face o curățare a plămânilor.