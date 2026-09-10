Ne îmbolnăvim fără să știm de unde, dar trăim cu boala în casă. Aerul din locuinţele noastre este de fapt... picătură chinezească pentru sănătate: praf, umiditate, mucegai și noxe, asta respirăm. Aşa că nu ar trebui să ne întrebăm de ce avem alergii, grave afecţiuni respiratorii şi ne simţim mereu obosiţi. Cei mai expuşi sunt cei care locuiesc în zonele urbane sau industriale, unde fereastra deschisă lasă în casă poluare suplimentară. Ce soluţii avem aflăm din materilaul următor.

Aerul poluat din case ne îmbolnăvește lent, spun specialiștii. El este vinovat pentru numărul din ce în ce mai mare de pacienți diagnosticați cu alergii. Studiile arată că unul din patru români suferă de boli respiratorii asociate aerului îmbâcsit.

"Cel mai ușor observăm stări de oboseală, astenie, disconfort. Bolile respiratorii apar: bronșite cronice, astmul, alergiile. Reacțiile alergice sunt cele mai frecvente", a declarat pentru Observator 16 Beatrice Mahler, medic primar pneumolog.

Iar vinovații sunt uneori cei la care nici nu ne gândeam.

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"Poluarea interioară vine de la lumânărele parfumate, folosirea dezinfectanților. Există și alergii provenite și de la animalele de companie. Gazele care vin din gătit", a explicat pentru Observator 16 şi alergologul Adriana Nicolae.

"Un alt factor care încarcă mult aerul este fumatul, principalul factor de poluare. Folositul în exces al aerului condiționat nu face decât să recircule aerul din încăpere, nu să îl împrospătez", a mai precizat Beatrice Mahler.

Fereastra deschisă ajută doar dacă locuim într-o zonă cu poluare redusă. În orașe, mașinile, fabricile și chiar vegetația neîngrijită nu fac decât să ne agraveze problemele de sănătate.

"Lucrez la o clinică de ozon și, cât stau la muncă, 8 ore, ozonul mai iese de la aparate, mă simt extraordinar. După ce ies pe stradă, mi se încarcă nările de praf", a spus angajata unei clinici de ozon.

Când intrăm în casă, avem senzația că am lăsat poluarea de afară în urmă. Dar ce se întâmplă cu aerul pe care îl respirăm în locul unde ne petrecem cel mai mult timp? Am pus un aparat în dormitor, ca să vădem ce se întâmplă. Arată 27 de grade şi o umiditate de 39, ceea ce nu este o veste bună. Pentru un procent optim, ideal ar fi să avem între 40 şi 60%. Problemele apar atunci când valorile sunt fie prea mici, fie prea mari.

Miruna a terminat construcția casei în urmă cu trei ani, iar cea mai mare investiție a fost un sistem de aerisire cu filtre.

"Cel mai scump lucru din casa noastră este sistemul de aerisire. Este un fel de mică centrală pe care o am într-o debara improvizată. De fiecare dată ai un șoc când vezi cât de negru este filtrul", a spus pentru Observator 16 Miruna Ioani, creator de conţinut.

"Ce face acest echipament este că aduce aer proaspăt prin aceste grile în încăpere, permanent, și, în același timp, prin aceste orificii extrage aerul viciat și îl aruncă afară", a explicat Andrei Agafița, antreprenor și specialist în calitatea aerului interior.

Prețul unui sistem de ventilație centralizată pentru case poate ajunge și la 10.000 de euro. Purificatoarele pe care le putem folosi în locuințele mai mici, din blocuri, costă însă câteva sute de lei. Putem să ne protejăm sănătatea și cu ieșiri în natură, în zone curate, sau cure în salină.

"În 45 de minute se curăță tot aparatul respirator. Studiile vorbesc despre protocol de imunitate. 7 zile consecutive au despre întreținere... o dată, de două ori pe săptămână", a precizat Mari Fecioru, fondator salină.

Ce mai putem face? Aruncăm tot ce nu este necesar sau foarte vechi: covoarele, draperiile, mobila și jucăriile de pluș sunt magneți pentru acarieni, iar plantele în exces pot favoriza apariția mucegaiului și a microbilor. Ca să ne îmbolnăvim mai puțin, trebuie să ștergem praful regulat, să aspirăm de mai multe ori pe săptămână și să curățăm tapițeria periodic.