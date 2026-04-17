A fost din nou mobilizare pentru căutarea lui Emil Gânj, bărbatul din Mureş suspectat că şi-a ucis iubita şi apoi i-a dat foc. Zeci de poliţişti şi jandarmi au scotocit într-un sat aflat la 30 de kilometri de Târgu Mureş, de unde un localnic anunţase la 112 că l-ar fi văzut. Emil Gânj este căutat de autorități de mai bine de nouă luni. Poliţia a cerut şi ajutorul populaţiei pentru găsirea lui dar niciuna dintre informaţiile primite nu s-a devedit folositoare.

O localnică din satul mureşean Senereuş a dat alarma la 112, după ce l-ar fi văzut pe Emil Gânj în propria gospodărie.

"Mi-a arătat o poză şi a zis că cineva a venit şi era în curte la toaletă şi de acolo l-a fotografiat."

"O femeie a venit acum şi a spus că e un fugar. Mi-a spus că s-o fi băgat prin toaletă şi că de aia ştiau."

"Ziceau că l-au văzut aici sus, la cimitir acolo. Că şi eu am avut o blană acolo afară pe sârmă şi azi dimineaţă nu a mai fost", povestesc oamenii.

Imediat, zona a fost împânzită de zeci de poliţişti şi jandarmi.

"În cadrul activităţilor sunt verificate inclusiv apelurile la 112. Orice sesizare fiind verificată cu operativitate în vederea stabilirii veridicităţii informaţilor şi valorificării acestora pentru prinderea persoanei în cauză", spune Aurica Mate, IPJ Mureş.

"A căutat poliţia pe la toate casele, prin şuri, dar când a fugit ăla, a fugit după cimitir în sus, cine ştie unde s-a dus...", spune un localnic.

Localnicii nu mai au linişte şi sunt în stare de alertă de când există suspiciunea că fugarul s-ar putea ascunde chiar în comunitate.

Reporter: Le este teamă oamenilor?

Localnic: Păi foarte teamă, nici la cimitir nu au mers. Acum au început să meargă că a fost poliţia acolo sus, a fost prin pădure.

Localnic: Ne-a fost aşa de frică. Oare nu vine să sară poarta?

Emil Gânj este căutat de mai bine de 9 luni, iar din momentul în care a fost dat în urmărire au existat mai multe apeluri la 112. Cu toate acestea, nicunul nu a dus până acum la prinderea lui. Căutările vor continua şi azi.

