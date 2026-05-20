Criminalul din Mureş, Emil Gânj, a fost condamnat la închisoare pe viaţă! Rămâne însă de negăsit la aprope un an de când şi-a ucis iubita. Şi asta deşi operaţiunea de căutare este una dintre cele mai scumpe din istoria Poliţiei Române. Agenţii l-au scăpat printre degete şi înaintea crimei, şi după. Rudele fetei se tem acum că Gânj nu mai are nimic de pierdut şi s-ar putea întoarce după ei.

Cel mai căutat infractor român e de negăsit. Magistraţii din Mureş l-au condamnat, în lipsă, la închisoare pe viaţă. Poliţia a promis o recompensă de cinci mii de euro, pentru capul lui, dar din mii de apeluri niciunul nu s-a confirmat. Rudele Andei, tânăra de 23 de ani ucisă cu sânge rece, nu cred că sentinţa îl poate speria pe criminal.

"Este o condamnare ca şi cum nu ar fi. El nu este prins, nimic nu a schimbat situaţia. Frica şi teama pentru noi a rămas", spune Camelia Minerva Gyurca, sora Andei.

Judecătorul a considerat că sentinţa pe viaţă poate fi un mesaj la adresa societăţii, mai ales în comunităţi care acceptă ideea violenţei şi superiorităţii bărbatului în faţa femeii. Strada pe care a avut loc crima şi pe care locuiesc rudele victimei este păzită de poliţişti 24 de ore din 24. Pe stâlpi au fost montate camere de supraveghere, iar un echipaj legitimează orice persoană care vrea să înainteze spre casa rudelor.

"Chiar cu poliţia la poartă, tot îmi e teamă. Parcă viaţa mea e un film de groază. Chiar asta e", spune Tiberia Puşa Gyurca, sora Andei.

După crimă, cel mai căutat infractor din România a fost cu un pas în faţa poliţiştilor. Emil Gânj s-a folosit de mai multe cartele preplătite pentru a se documenta despre mişcările autorităţilor.

Surorile Andei trăiesc în buclă ziua crimei. Individul a pătruns în casa lor, la nici 2 ore după ce echipajul de poliţie plecase de pe stradă. Fata era păzită după ce individul o răpise. Cu câteva zile înaintea crimei, poliţia a decis să retragă echipale de pază peste zi şi să le menţină doar noaptea. Criminalul a profitat.

Discuţiile la 112 arată bâlbâiala autorităţile

Operator 112: 112, ce urgență aveți? Bună ziua!

Mama Andei: Trimiteți, trimiteți repede poliția că o venit Gânj în casă peste noi, (neinteligibil) fata, cred c-o omorât-o.

Operator 112: Unde?

Mama Andei: Miheșu de Câmpie. Da! O venit cu securea, tăt mi-o spart geamurile, ușa.

Operator 112: Cine-o venit? Cine-o venit?

Mama victimei: Gânj Emil, Gânj Emil.

Operator 112: Gânj Emil, dar cine-i ăsta? (...) Vorbiți la poliție, vorbiți la poliție!

Dispecerul poliției: Da, poliția, ce urgență aveți? Alo!

Mama victimei: O venit Gânj Emil, o venit Gânj Emil și o intrat în casă peste Anda.

Dispecerul poliției: Gânj fiind cine? Anda fiind cine?

Mama victimei: Iar o dat foc la casă! Anda, fata! Anda!

Dispecerul poliției: Anda, am înțeles. Dar ea locuiește cu dumneavoastră, fata?

Mama victimei: Da! Iar o dat foc în casă! Iar o dat foc…

Dispecerul poliției: Am înțeles. Cine… Omu ăsta unde-i acuma, Gânj Emil ăsta?

Mama victimei: O dat foc în casă și cred că fata-i omorâtă în casă, trimiteți repede poliția! Dispecerul poliției: Trimitem repede…

Cu un criminal fugar, căutat la acea vreme de 400 de poliţişti, ministrul de Interne găseşte vinovatul:

"Cauza principală pentru care el a scăpat urmărirea, a fost sprijinit, a fost ajutat. Din păcate, chiar şi de către victimă", spune Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

Sindicaliştii din poliţie estimează că misiunile pentru căutarea lui Gânj au costatl milioane.

"Clar s-au făcut greşeli. Nu una, mai multe. A fost pentru prima dată în istoria instituţională când într-o situaţie atât de gravă nu a răspuns nimeni. Vorbim despre nişte căutări care probabil au costat câteva milioane de euro", spune Cosmin Adreica, sindicatul Europol.

"Emil Gânj poate să se întoarcă oricând, nu mai are nimic ce pierdut, să ne omoare pe unul dintre noi", spune Camelia Minerva Gyurca, sora Andei.

Pe lângă condamnarea pe viaţă, Emil Gânj a fost obligat de instanță să le plătească rudelor victimei jumătate de milion de euro, daune morale.

