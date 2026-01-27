Omul de afaceri turc, care a evadat în zilele de permisie, primise iniţial aviz negativ pentru învoire, dar şeful penitenciarelor a aprobat personal cererea. Condamnat la 22 de ani de închisoare, milionarul ieşise de 24 de ori din penitenciar în ultimii doi ani, cam o dată pe lună. Mai mult, surse Observator confirmă că fugarul avea deja pregătită următoarea permisie, luna viitoare. Acum e dat în urmărire internaţională, iar ministerul justiţiei face anchetă la Rahova.

Fugarul Atas Abdullah apare pe o cameră de supraveghere din zona restaurantului turcesc unde tocmai încheiase o întâlnire cu un apropiat. Se urcă într-o maşină de ride sharing. E filmat, în trafic, pe mai multe străzi până i se pierde urma.

"Era foarte liniştit. Aparent nu era nimic. A ieşit afară, a vorbit la telefon. Da, era cu un nepot, client fidel", a explicat Fadim Beyaz, patronul restaurantului.

Surse Observator spun că în aceea noapte, sâmbătă spre duminică, "sultanul veiozelor" a şi fugit din ţară.

Articolul continuă după reclamă

"Luăm în calcul că a plecat din România, că a plecat în Turcia, şi vă spun de ce /// cu ocazia discuţiilor cu fosta soţie, fosta parteneră ni s a precizat că a fost contactată de un cetăţean care i a comunicat că este plecat în Turcia", a explicat Bogdan Despescu, Secretar de Stat MAI.

De trei ori ceruse, fără succes, să convingă autorităţile din România să-l trimită să îşi ispăşească pedeapsa în Turcia. Chiar şi aşa, reuşise, deşi condamnat la 22 de ani de inchisoare pentru că a omorât intenţionat un agent de la rutieră, să treacă de la regimul de maximă siguranţă la cel semi-deschis. Iar asta i-a deschis calea spre recompense.

În ultimii doi ani a ieşit de 24 de ori în permisie. În medie, cam o dată pe lună. Cea mai recentă învoire, cea în care a şi fugit, a fost şi cea mai lungă: 3 zile. Primise vot negativ de la Direcţia de Pază din cadrul ANP, dar şeful penitenciarelor a aprobat personal permisia.

"Nu era ultimul aviz acel aviz. A avizat negativ din raţiuni de teamă administrativă că s-ar putea întâmpla ceva. Ele au fost date precum ultimului aviz. Sunt sute de propuneri şi directorul general nu o să stea să ia caz cu caz şi să verifice odată şi încă odată lucrurile care au fost făcute la nivelul structurilor de specialitate", a explicat Geo Bogdan Burcu, şeful Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Surse Observator spun ca milionarul turc nici bine nu se întorcea din permisie, de care s-a folosit să evadeze, şi avea deja încă una în aşteptare. O învoire de 4 zile, în februarie. Cererea era deja pe masa conducerii de la Penitenciarul Rahova şi trebuia să ajungă, în final, la Administrația Națională a Penitenciarelor.

Bifase un colind în 2022 la Patriarhul Daniel, iar anul trecut a jucat într-o piesă de teatru la Notarra. Atas Abdullah era propus pentru eliberare condiţionată în 2030.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰