Individul din judeţul Iași care și-a omorât fosta soție după ce atacat-o cu un ciocan, iar apoi a incendiat-o, a fost condamnat pe viață. Decizia judecătorilor nu este definitivă. Agresorul nu a arătat nici cea mai mică urmă de părere de rău, în timpul anchetei. Ba chiar a spus că regretă doar că victima a murit prea repede şi nu s-a chinuit mai mult.

Judecătorii de la Tribunalul Iași au decis pedeapsa pe viață pentru bărbatul care și-a ucis soția în primăvara anului trecut.

Acesta ieșise din închisoare cu doar trei săptămâni înainte de atac și pare că a plănuit totul încă din momentul în care s-a văzut în libertate, a aflat unde stă fosta lui soție, a reușit să facă rost de benzină, s-a înarmat cu un ciocan și a așteptat-o pe aceasta să vină de la muncă, moment în care a atacat-o cu ciocanul și i-a dat foc. Femeia a fost văzută de niște vecine, a ajuns în stare critică la spital unde a murit câteva zile mai târziu.

Nu regretă decât faptul că victima nu s-a chinuit

Bărbatul, de altfel, fusese condamnat și făcuse închisoare tot pentru un atac violent din toamna anului 2023. Și-a bătut soția după care a atacat o persoană cu un cuțit într-un bar, dar nu și-a executat întreaga pedeapsă pentru că a fost eliberat condiționat. De data aceasta însă sunt slabe șansele să primească o pedeapsă mai blândă.

Judecătorii au motivat decizia prin faptul că pe tot parcursul procesului, unul care a fost destul de scurt până la pronunțarea aceasta în primă instanță, nu a regretat nici o secundă ceea ce a făcut. A spus tot timpul că femeia merita să primească o astfel de lovitură cu ciocanul și să moară. Ba mai mult decât atât spunea chiar că regretă că aceasta nu a suferit mai mult.

Totuși s-a constatat în timpul anchetei și procesului că bărbatul are tulburări psihice. Rămâne de văzut ce va stabili Curtea de Apel.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

