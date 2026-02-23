Video Bărbatul care și-a lovit fosta soție cu ciocanul și i-a dat foc, condamnat pe viață în primă instanță
Individul din judeţul Iași care și-a omorât fosta soție după ce atacat-o cu un ciocan, iar apoi a incendiat-o, a fost condamnat pe viață. Decizia judecătorilor nu este definitivă. Agresorul nu a arătat nici cea mai mică urmă de părere de rău, în timpul anchetei. Ba chiar a spus că regretă doar că victima a murit prea repede şi nu s-a chinuit mai mult.
Judecătorii de la Tribunalul Iași au decis pedeapsa pe viață pentru bărbatul care și-a ucis soția în primăvara anului trecut.
Acesta ieșise din închisoare cu doar trei săptămâni înainte de atac și pare că a plănuit totul încă din momentul în care s-a văzut în libertate, a aflat unde stă fosta lui soție, a reușit să facă rost de benzină, s-a înarmat cu un ciocan și a așteptat-o pe aceasta să vină de la muncă, moment în care a atacat-o cu ciocanul și i-a dat foc. Femeia a fost văzută de niște vecine, a ajuns în stare critică la spital unde a murit câteva zile mai târziu.
Nu regretă decât faptul că victima nu s-a chinuit
Bărbatul, de altfel, fusese condamnat și făcuse închisoare tot pentru un atac violent din toamna anului 2023. Și-a bătut soția după care a atacat o persoană cu un cuțit într-un bar, dar nu și-a executat întreaga pedeapsă pentru că a fost eliberat condiționat. De data aceasta însă sunt slabe șansele să primească o pedeapsă mai blândă.
Judecătorii au motivat decizia prin faptul că pe tot parcursul procesului, unul care a fost destul de scurt până la pronunțarea aceasta în primă instanță, nu a regretat nici o secundă ceea ce a făcut. A spus tot timpul că femeia merita să primească o astfel de lovitură cu ciocanul și să moară. Ba mai mult decât atât spunea chiar că regretă că aceasta nu a suferit mai mult.
Totuși s-a constatat în timpul anchetei și procesului că bărbatul are tulburări psihice. Rămâne de văzut ce va stabili Curtea de Apel.
