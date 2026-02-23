Un român din Spania și-a ucis vecinul, care se plângea mereu de zgomot. Victima, găsită în casa agresorului

Un român de 35 de ani și-a ucis vecinul de 59 de ani într-un bloc din cartierul Benimàmet, la Valencia. Victima a fost găsită chiar în apartamentul bărbatului. Polițiștii l-au reținut pe conațional.

Incidentul a avut loc, duminică, în jurul orei 15.35. Un vecin a sunat la poliție și a anunțat că dintr-un apartament se aud zgomote și lovituri puternice. La scurt timp după aceea, s-au auzit țipetele sfâșietoare ale mamei victimei. „L-au omorât, l-au omorât. Chemați poliția!”. Sosiți la fața locului, oamenii legii l-au găsit mort pe spaniol și l-au reținut pe agresor. Ulterior și părinții românului au fost reținuți și urmează să se stabilească dacă au contribuit sau nu la crimă.

O echipă medicală a fost trimisă după ce fusese solicitată intervenția Centrului de Informare și Coordonare a Urgențelor (CICU), însă personalul SAMU nu a mai putut decât să constate decesul, scrie El Pais.

Polițiștii continuă cercetările pentru a afla cu exactitate cum s-a petrecut evenimentul.

Un conflict mai vechi

Potrivit publicației Las Provincias, între victimă și agresor avusese loc o ceartă violentă. Juan Carlos ocuia cu mama sa, în vârstă de 88 de ani, în apartamentul situat chiar dedesubtul locuinței românului.

Potrivit martorilor, victima a urcat la etajul trei după ce și-a insultat vecinul: „Ești idiot? Spune-i să coboare. Acum încerci să mă intimidezi. Ești dependent de droguri, un bețiv nenorocit, un idiot.”

Insultele au fost auzite de un vecin din clădire cu puțin timp înainte ca Juan Carlos să fie înjunghiat și bătut, aparent cu o tigaie.

Certurile dintre român și spaniol au început în urmă cu doi ani, fiind implicate și familiile acestora. Juan Carlos l-a reclamat de mai multe ori pe român, dar bărbatul a ignorat, se pare, plângerile și a continuat să deranjeze,

„Făceau mereu scandal. Băteau din picioare, țipau și făceau multă gălăgie noaptea și chiar și în timpul siestei”, a spus o rudă a victimei.

În urmă cu șase luni, mama românului ar fi agresat-o și insultat-o pe mama lui Juan Carlos, iar acest incident a agravat și mai mult relația deja dificilă dintre cele două familii. Astfel, situația a devenit din ce în ce mai ostilă.

Într-un final, mama spaniolului i-a spus fiului ei să nu se mai certe cu vecinul său român, însă, potrivit martorilor acesta avea o personalitate puternică și a ignorat sfaturile femeii. Iar asta l-a costat viața.

