Românesc, dar cu etichetă de lux local. În piețe și supermarketuri, ce e de-al casei costă mai mult. Legumele, fructele, lactatele și alte produse românești ajung să fie, în medie, cu aproape 30% mai scumpe decât cele din import. Magazinele le pun la vedere, le promovează pe rafturi speciale, le fac pe românește să pară irezistibile. Dar preţul ne taie pofta când ajungem la casă. Explicația? Micii producători au costuri mai mari.

Rafturile magazinelor sunt tot mai pline cu gust de acasă. "Lucrăm cu peste 100 de furnizori locali. 30% din sortimentul nostru e de la producători mici locali. Îi căutăm să fie şi de produse eco", a declarat Michael Kaiser, CEO supermarket online.

"Mi se pare că este normal să alegem produsele româneşti. Cu siguranţă sunt de mai bună calitate", spune un client.

Dar ce-i de-al casei, nu e deloc ieftin. Roșiile, merele, laptele sau brânza de la micii producători sunt mai scumpe cu 20–25% față de cele importate.

"Faptul că producţia este mică, preţurile sunt mai mari. Şi preţurile noastre la raft sunt mai mari. cu 20% faţă de produsele tot româneşti, dar de la producătorii mari", a declarat Michael Kaiser, CEO supermarket online.

"Gust de acasă", preț mai mare

În plus, costurile de producţie sunt mai mari.

"Transportul cantităţilor mici este mai scump. Costul logistic poate ajunge la 10-15% din preţul final. Există şi costuri mari de procesare. Unităţile mici folosesc tehnologii nu foarte noi şi nu foarte performante. Nu beneficiază de contracte mari pt materia primă. Nu pot negocia cantităţi mari, pe perioade lungi. Vor avea acces la o materie primă mai scumpă decât marii producători", a declarat Feliciu Paraschiv, Asociaţia Comercianţilor Mici şi Mijlocii.

Deşi am vrea să susţinem producătorul local, diferențele de preț ne trag înapoi. Alegem adesea varianta mai ieftină din import.

Avem aici salam, babic, de la un mic producător. 200 de grame. Şi ne costă 27 de lei. Un alt salam, de la un producător mai mare, aceeaşi cantitate doar 10 lei. Magiun de prune. Acesta este produs în România, 350 de grame, aproape 23 de lei. Şi tot magiun de prune, aceeaşi cantitate, dar din Republica Moldova, costă 6.6 lei.

Fructele, legumele, carnea de pasăre, ouăle, lactatele și pâinea proaspătă domină topul produselor locale. Pe de altă parte, detergenții, produsele de curățenie, hrana pentru animale sau conservele de pește rămân la coada clasamentului.

