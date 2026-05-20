Video Cristian Iancu ar fi șantajat un milionar cu imagini compromițătoare. I-a cerut 3.000 de euro pe lună

Şantaj eşuat. Cristian Iancu, patronul unei publicaţii de scandal, a fost încătuşat după ce a încercat să stoarcă de bani un cunoscut om de afaceri din Bucureşti. Iancu l-a ameninţat pe milionar că are imagini care îi pot distruge căsnicia. Şi pentru a nu le publica a cerut o mită de 3.000 de euro pe lună. Omul de afaceri nu a cedat, însă. A mers direct la poliţie, iar şantajistul a fost prins în flagrant. 

de Denisa Dicu

la 20.05.2026 , 19:34
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Flagrantul i-a stricat toate planurile lui Cristian Iancu. Patronul de publicaţie de scandal se pregătea să plece cu 25.000 de lei în plic - prima tranşă cerută de la milionarul pe care îl şantaja.

După ce a primit cei 25.000 de lei, Iancu a lăsat banii la recepţia acestui restaurant din Sectorul 1 al Capitalei, unde s-a întâlnit cu afaceristul. A vrut să plece, însă a fost oprit la timp de poliţişti, chiar în parcare.

Şantajul a început luna trecută

Articolul continuă după reclamă

Iancu şi-a ales ca victimă un om de afaceri care a făcut avere în industria restaurantelor şi în imobiliare, unde are investiţii de zeci de milioane de euro. Patronul publicaţiei de scandal l-a ameninţat că va da în vileag imagini din care reiese că ar avea o aventură extraconjugală, spun surse Observator.

Pentru a-i arăta că este serios, a publicat o filmare. În imagini apare omul de afaceri în timp ce aşteaptă pe cineva, la o terasă. Ca să nu urmeze alte clipuri, Iancu i-a comunicat milionarului preţul tăcerii sale.

"Se va opri din publicarea acestora dacă persoana vătămată acceptă semnarea unui abonament de publicitate în schimbul căruia persoana vătămată trebuie să plătească lunar suma de 3.000 de euro", spune Daniel Stroe, purtător de cuvânt Judecătoria Sectorului 1.

Omul de afaceri a mers însă direct la poliţie şi a acceptat să ia parte la flagrant. Cristian Iancu are acum dosar penal pentru şantaj şi ar putea petrece 7 ani după gratii. Patronul publicaţiei de scandal nu este la prima abatere. În trecut, a fost condanat de autorităţile belgiene la cinci ani de închisoare pentru furt şi uzurpare de calităţi oficiale. Ultima parte a pedepsei a fost executată în România.

Denisa Dicu
Denisa Dicu Like

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

cristian iancu milionar santaj scandal mita
Înapoi la Homepage
Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment
Marius Baciu n-a avut succes în afaceri. Firma cu care noul antrenor al FCSB-ului a dat faliment
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ce anunț a făcut Petrișor Ruge după ce nu a mai apărut pe scenă alături de Andreea Bălan: „Uneori nu știi unde te duc pașii” 
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Un bărbat din Bacău a adunat gunoi 40 de ani. Acum, primăria îi face curat cu ordin judecătoresc: a scos deja 20 de TIR-uri de deșeuri
Un bărbat din Bacău a adunat gunoi 40 de ani. Acum, primăria îi face curat cu ordin judecătoresc: a scos deja 20 de TIR-uri de deșeuri
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza sistemului e-Factura?
Observator » Evenimente » Cristian Iancu ar fi șantajat un milionar cu imagini compromițătoare. I-a cerut 3.000 de euro pe lună
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.