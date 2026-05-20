Tânără însărcinată, în stare foarte gravă la ATI după ce a fost târâtă 300 de metri de un cal, în Sibiu

O tânără însărcinată, de 21 de ani, este în stare foarte gravă la Terapie Intensivă, la Spitalul Judeţean din Sibiu, după un incident cumplit petrecut în localitatea Hamba. Femeia ar fi fost târâtă de un cal pe o distanţă de aproximativ 300 de metri, după ce animalul s-ar fi speriat. A fost găsită inconştientă de echipajul SMURD, intubată şi transportată de urgenţă la spital.

"Pacienta a fost preluată de UPU la data de 19.05.20026, internată în secţia Neurochirurgie şi transferată în secţia ATI cu stare generală foarte gravă. Continuă monitorizarea şi tratamentul de specialitate", a precizat Călin Boar, purtătorul de cuvânt UPU Sibiu.

Aceasta a fost găsită marţi seara inconştientă de echipajul de la SMURD, scrie Agerpres.

"Femeia în vârstă de 21 de ani, însărcinată, a suferit multiple traumatisme grave, fiind găsită de echipajul medical în stare de inconştientă. A fost intubată şi stabilizată la faţa locului, fiind transportată de urgenţă la UPU Sibiu", a explicat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Andreea Ştefan.

Poliţiştii cercetează incidentul. Potrivit surselor din anchetă, calul s-ar fi speriat şi a târât-o pe femeie sute de metri, fiind legat cu o funie de aceasta.

