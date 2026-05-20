Femeie arsă cu trabucul şi bătută de soţ, în faţa copilului de 10 ani. Agresorul din Arad, arestat preventiv

Un bărbat de 30 de ani din judeţul Arad a fost arestat preventiv după ce şi-ar fi agresat soţia, pe fondul geloziei şi al consumului de alcool, chiar în faţa copilului lor de 10 ani. Potrivit procurorilor, femeia ar fi fost trasă de păr, lovită în zona capului şi arsă pe picior cu un trabuc. Victima a avut nevoie de până la nouă zile de îngrijiri medicale.

de Redactia Observator

la 20.05.2026 , 14:34
Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, cearta între soţi a avut loc pe fondul geloziei, iar martor a fost copilul în vârstă de 10 ani.

"În timp ce se afla la locuinţa situată în comuna Vinga, pe fondul geloziei şi al consumului de alcool, în prezenţa fiului minor, inculpatul U.C. a exercitat acte de violenţă fizică asupra soţiei sale U.N (25 de ani - n.r.). În concret, inculpatul a tras-o de păr, a lovit-o în zona capului şi a ars-o cu un trabuc pe piciorul drept", se arată într-un comunicat de presă transmis, miercuri, de Parchet.

Procurorii spun că femeia a avut nevoie de până la nouă zile de îngrijiri medicale, din cauza rănilor suferite, potrivit Agerpres.

Judecătoria Arad a decis arestarea preventivă a bărbatului, pentru 30 de zile.

Primarul comunei Vinga, Ioan Negrei, a adăugat, pentru AGERPRES, că această familia s-a mutat mai recent în localitate şi nu este în evidenţe cu probleme de violenţă domestică.

Săptămâna trecută, tot în judeţul Arad, un agent de pază din Arad a fost trimis în judecată după ce şi-ar fi ars iubita cu un fier de călcat încins pe ambele picioare, provocându-i acesteia şase leziuni şi cicatrici permanente.

