Un poliţist din Cluj-Napoca, găsit mort în casă

Descoperire şocantă într-un apartament din Cluj-Napoca. Un poliţist de 39 de ani a fost găsit mort în propria sa casă. Alerta a fost dată de o femeie, care nu reuşea să intre în casă pentru că uşa era închisă pe interior.

de Alex Prunean

la 20.05.2026 , 09:39
Un poliţist din Cluj-Napoca, găsit mort în casă Poliția nu treceți
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

La data de 19 mai a.c., în jurul orei 16.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați prin apel 112 de către o femeie, cu privire la faptul că aceasta nu poate pătrunde în apartament, întrucât ușa era încuiată pe interior.

Găsit spânzurat în casă

În urma sesizării, la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție și de pompieri care au pătruns în apartament, unde au identificat un bărbat de 39 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, decedat prin spânzurare.

Articolul continuă după reclamă

La fața locului a intervenit și un echipaj medical, care a constatat decesul persoanei.

Trupul acestuia a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării autopsiei.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de ucidere din culpă.

Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

politist cluj-napoca mort casa
Înapoi la Homepage
Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Olandezii surclasează pensia ruşinoasă pe care Mihai Neşu o primeşte de la statul român. Câţi bani ia din Olanda
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Tatăl vitreg al Alisiei, dărâmat de durere. Cine s-a prezentat la înmormântare și ce a aflat după crima care a zguduit Bihorul: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”
Tatăl vitreg al Alisiei, dărâmat de durere. Cine s-a prezentat la înmormântare și ce a aflat după crima care a zguduit Bihorul: „Mai bine ardea casa și rămâneam fără nimic”
O rețea criminală europeană a produs cărbuni pentru grătar din cenușă toxică, anunţă poliţia din Italia
O rețea criminală europeană a produs cărbuni pentru grătar din cenușă toxică, anunţă poliţia din Italia
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza sistemului e-Factura?
Observator » Evenimente » Un poliţist din Cluj-Napoca, găsit mort în casă
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.