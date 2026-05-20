Un poliţist din Cluj-Napoca, găsit mort în casă

Descoperire şocantă într-un apartament din Cluj-Napoca. Un poliţist de 39 de ani a fost găsit mort în propria sa casă. Alerta a fost dată de o femeie, care nu reuşea să intre în casă pentru că uşa era închisă pe interior.

La data de 19 mai a.c., în jurul orei 16.30, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați prin apel 112 de către o femeie, cu privire la faptul că aceasta nu poate pătrunde în apartament, întrucât ușa era încuiată pe interior.

Găsit spânzurat în casă

În urma sesizării, la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție și de pompieri care au pătruns în apartament, unde au identificat un bărbat de 39 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, decedat prin spânzurare.

La fața locului a intervenit și un echipaj medical, care a constatat decesul persoanei.

Trupul acestuia a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării autopsiei.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal ce vizează infracțiunea de ucidere din culpă.

Având în vedere natura cazului, atragem atenția asupra faptului că prezentarea detaliată a unor astfel de situații poate avea un impact negativ asupra persoanelor vulnerabile. Specialiștii subliniază că expunerea repetată la astfel de informații poate crește riscul de comportamente similare.

