Timişoara este capitala tripleţilor. Trei seturi s-au născut în ultimul an în oraşul de pe Bega şi mai impresionant este faptul că în două cazuri vorbim despre sarcini spontane. Tot de Timişoara se leagă însă şi un caz istoric. Iulia, Andreea și Cristina sunt primii tripleți născuți în România în urma unei proceduri de fertilizare in vitro. Acum, la 28 de ani, fetele au fiecare drumul ei, dar speră toate că îşi vor transforma părinții în bunici.

Cristina, Iulia şi Andreea, trei femei frumoase ale căror nume au intrat în istoria medicinei de la noi. Sunt primele triplete născute în România în urma unei fertilizări in vitro. Se întâmpla acum aproape trei decenii, după ani întregi în care părinţii au căutat un miracol. Şi l-au găsit la Timişoara.

Primele triplete născute în România prin fertilizare in vitro

"Am găsit într-un ziar întâmplător. Aveau și un număr de telefon acolo, am sunat, şi aşa am ajuns acolo", a povestit Vasilica Hanu, mama tripletelor.

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"Era o foarte mare provocare, dar clinica, clinica prin profesorul Munteanu, avea o tradiţie în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul sterilităţii. Am simțit cu toții că trăim un moment istoric pentru că, vă spun, în momentul în care veneau cupluri din toată România și căutau aici soluții, ne-am dat seama cât de important este rolul nostru", a declarat prof. univ. dr. Marius Craina, medic primar şi şef de secţie Obstetrică-Ginecologie.

"A fost emoționant, ne-am bucurat, am așteptat cu nerăbdare clipa sosirii lor. Nici noi nu am știut cum va fi, dar am acţionat după instinctele noastre", a precizat Cristian Hanu, tatăl tripletelor.

Copilăria ca în poveşti a celor trei surori

Şi tot instinctul i-a transformat în părinţi perfecţi pentru minunile lor. Fetele au simţit mereu cât sunt de iubite, iar copilăria lor - petrecută în comuna Nicolae Bălcescu din Constanţa - a fost ca în poveşti.

"Aici ne jucam noi cu prietenii noştri. Tata le-a făcut şi sperăm că le va recondiţiona pentru nepoţi. Am avut o copilărie foarte frumoasă, mama şi tata s-au asigurat de asta", îşi aminteşte Andreea Hanu, una dintre triplete.

Reporter: Cum a fost cu două surori?

Cristina Păun: Foarte frumos.

Reporter: V-ați și certat?

Cristina Păun: Cu siguranță ne-am și certat, dar ne împăcam repede.

Legătura care a rămas puternică, chiar şi la mii de kilometri distanţă

Iar legătura dintre ele se păstrează chiar şi când le despart mii de kilometri. Iulia, cea mai independentă dintre surori, trăieşte acum în Marea Britanie unde lucrează ca tehnician dentar.

"Mi-aduc aminte cu drag de copilărie, faptul că le-am avut pe fete mereu lângă mine a fost cel mai bun lucru. E greu să fii departe de familie, dar din punct de vedere profesional cred că m-am împlinit decât aș fi reușit în România", a transmis Iulia Hanu.

Andreea şi Cristina şi-au găsit vocaţia în ţară. Sunt profesoare pentru copiii de grădiniţă şi abia aşteaptă să devină şi ele mame.

"Eu mă văd tot aici, dar cu copii", a mai spus Andreea.

"Să sperăm că vine și un copilaș. Părinții sunt foarte nerăbdători", a adăugat Cristina.

Loc binecuvântat pentru părinţii fetelor, Timişoara poate fi considerată capitala neoficială a tripleţilor. În ultimul an, trei seturi s-au născut acolo. Două dintre ele provenite din sarcini obţinute spontan. Anual, în ţara noastră se nasc între 15 şi 25 de tripleţi, majoritatea din fertilizarea in vitro.