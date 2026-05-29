Era mama a patru fete, acum este şi mama a trei băieţi. Femeia din Timişoara care a adus ieri pe lume tripleţi se bucură de o minune, pe care i-o confirmă şi medicii. Un caz ca al ei este o raritate chiar şi pentru specialişti. Totul a pornit de la dorinţa de a avea şi un fiu, a primit mai mult decât se aştepta. Mai are însă puţin până o să ajungă cu ei acasă, tripleţii vor face cunoştinţă cu surorile lor în aproximativ două săptămâni.

Reporter: El este?

Mama tripleţilor: Ar trebui să fie Milan. Nu. Deian!

Reporter: Vă încurcaţi un pic.

Mama tripleţilor: Da. Darko, pardon. Milan şi Deian.

Ea este mama lui Milan, Deian şi Darko, tripleţii - minune care s-au născut ieri la Timişoara. E prima dată când îi vede aşa că îi studiază cu atenţie.

"Iubire mică! Iubire mică! Nu-mi vine să cred că sunt ai mei.", mărturiseşte mama.

Are patru fetiţe acasă, de 10, 7, 5 şi 2 ani. Şi-a dorit şi un băieţel, doar că în loc de unul a primit trei.

Comanzi unul, primești trei! Aceasta pare că a fost "oferta" specială de Maternitatea Bega. Femeia care a adus pe lume tripleţii a avut o sarcină care a dat statisticile peste cap.

"Naşterea unor tripleţi obţinuţi pe cale naturală, fără a include alte elemente statistice, care particularizează şi mai mult o astfel de situaţie este de 1 până la 8.000 - 10.000 de naşteri.", explică Zoran Popa, şef secţie ginecologie.

Medicii spun că vorbim de un caz cu adevărat special cu atât mai mult cu cât mama are 44 de ani, a obţinut sarcina natural şi a dus-o până aproape de termen, bebeluşii s-au născut la 35 de săptămâni.

Reporter: Cum a fost controlul acela în care v-aţi dat seama că nu e unul, sunt trei?

Drăghiţa Unipan, mama: Vă daţi seama. A fost super. Am început să plâng. Şi eu şi soţul, că a fost şi el.

Reporter: A fost o sarcină planificată?

Drăghiţa Unipan, mama: Nu. Eu vorbisem cu doamna doctor să îmi pun sterilet şi soţul a zis să mai încercăm, să vedem de un băieţel. Şi au ieşit 3.

"A reuşit să vină la toate controalele, a luat tratamentul propus, a fost foarte ascultătoare.", explică - Mădălina Timircan, medic ginecolog.

"Nou născuţii s-au adaptat bine. În curând o să-i scoatem în pătuţuri pentru că mânâncă la tetină, au stare generală bună.", precizează Daniela Iacob, şef secţie Neonatologie.

Chiar dacă bebeluşii sunt sănătoşi şi destul de mari pentru o sarcină multiplă, doctorii îi vor mai ţine sub supraveghere cel puţin două săptămâni.

"Mă gândesc cu emoţie ce se va întâmpla sau ce va fi în casa doamnei, cu 7 copii.", mărturiseşte Zoran Popa, şef secţie Ginecologie.

Medicii din Timişoara îşi fac deja o tradiţie din a aduce pe lume tripleţi, este a treia astfel de naştere anul acesta. În februarie, tot la Timişoara, o femeie a adus pe lume o fetiţă şi doi băieţi, proveniţi tot dintr-o sarcină obţinută natural. Anual, în România, se nasc între 15 şi 25 de seturi de tripleţi, cei mai mulţi în urma unor fertilizări in vitro.

