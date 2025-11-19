Vinul fiert va fi mai scump de sărbători. Producătorii spun că sunt nevoiţi să crească preţurile cu până la 12% din cauza inflaţiei. Viticultorii din Dobrogea au şi altă problemă - îngheţul de primăvară le-a scăzut dramatic cantitatea de struguri culeasă.

Alb, rose, roşu, liniştit sau spumant, vinul este nelipsit după mesele de sărbători. Anul acesta va costa însă mai mult.

Anul 2024 a fost un an cu producţii slabe în viticulutră, în toată ţara. 2025 ar fi un an normal. Aceste creşteri de preţ sunt indubitabil din cauza condiţiilor economice", susţine Dumitru Banea, administrator cramă.

"În magazinele de specialitate, o sticlă de vin costă între 30 şi 60 de lei. Unele de colecție le poți găsi și la câteva sute de lei. În trending sunt vinurile albe care au depășit încet încet roze-urile, vinuri care au fost pe val în ultimii 3 ani, iar lucrul acesta s-a văzut în vanzari", a precizat reporterul Observator Andreea Filip.

În una din cele mai mari podgorii din Dobrogea, înghețul din primăvară a scăzut drastic producția de struguri.

"Unii producători au pierdut 30% din cât şi-au propus să producă anul acesta, alţii chiar mai mult, s-au dus chiar şi până la 90% în pierdere", a declarat Mihai Ionescu, somelier şi proprietar magazin de vinuri.

Boaba de strugure se dezvoltă mai bine când are apă multă, însă vinul este mai slab calitativ. În sudul ţării, unde a plouat mai puţin anul trecut, strugurii au fost mai mici dar mai dulci.

"Vinul, după ce este stabilizat din toate punctele de vedere, are nişte arome primare, ale lui. În contact cu lemnul de stejar, avem nişte arome terţiare din stejarul respectiv. Adică, aromă de vanile, avem aromă de fum", spune Gabriel Horneț, somelier.

"Dacă în unele zone natura a fost mai generoasă cu ploile, în alte zone a fost mai deficitar partea de precipitaţii", spune şi Eugen Telişcă, expert viticol.

Mai ales de sărbătorile de iarnă se caută băuturi de tip frizzante.

"Piaţa cere prosecco. De ce? Cocktailuri. La bază sunt nişte vinuri ieftine pe care le găsim în cluburi la nişte preţuri exagerat de mari", susţine Mihai Ionescu, somelier şi proprietar magazin de vinuri.

Preţurile pornesc de la 27 de lei şi ajung la 200 de lei în magazine, însă în localuri sticlele de spumant pot ajunge şi la câteva sute de euro.

