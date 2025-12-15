Scumpă va fi şi masa de Crăciun. Toate preparatele costă mai mult decât anul trecut, prin urmare, mulţi români aleg fie să cumpere mai puţin, fie să reducă restul cheltuielilor de sărbători. Şi masa festivă de la restaurant a devenit un lux.

Cei care vor să se strângă acasă, în jurul mesei, deja și-au făcut listele de cumpărături: carne, vin, cozonac și multe altele ce încap pe listă. Gospodinele, oricât de mult ar vrea să economisească, tot trebuie să plătească în jur de 300-400 de lei, dacă nu punem la socoteală și munca pe care trebuie să o facă acasă.

Cei care nu au timp sau nu au inspirație apelează la firmele de catering. Reprezentanţi ai firmelor de catering spun că au comenzi deja de la data de 1 decembrie și că vor închide listele pentru că trebuie să onoreze toate comenzile. Platouri calde-reci, cu produse tradiționale, între 200, 250, 260 de lei.

Cele mai sofisticate, evident, costă mai mult. Dacă punem la socoteală băutura și dulciurile, cu siguranță ajungem la 700-800 de lei. Cei care nu vor deranj deloc acasă pot merge la restaurante. Bucătarii sunt pregătiți, evident, au în minte deja ce preparate vor să pregătească pentru a impresiona pe cei care le trec pragul.

O porție de fructe de mare sau orice alt preparat costă la restaurant între 50 și 70 de lei, iar o sticlă de vin poate să coste chiar și de 5 ori mai mult față de prețul din magazin. Așadar, dacă mergem la restaurant, plătim lejer peste 1.000 de lei.

