Mai este puţin până o să ne aşezăm cu toţii la masa de Crăciun. Cum toate s-au scumpit în ultima perioadă, şi pentru meniul de sărbători plătim mai mult. Fie că facem pregătirile acasă, fie comandăm. Cât despre restaurant, nici nu mai încape vorbă. Pentru mulţi e deja un lux.

Cei care vor să se adune acasă de Crăciun şi-au făcut deja listele de cumpărături pentru masa festivă. Carne, vin, cozonac, tot ce trebuie pentru preparatele tradiţionale. În jur de 300-400 de lei costă doar ingredientele.

Masa de Crăciun acasă:

5 kg carne: 100 lei

2 cozonaci făcuți acasă: 50 lei

2 sticle de vin: 50 lei

Aperitiv: peste 50 lei

TOTAL: 300 - 400 lei

Articolul continuă după reclamă

"Masa de Crăciun sunt sarmalele, ciorbiţa, o friptură, cozonac şi câteva prăjituri", susţine o gospodină.

Cei care nu au timp, nu se pricep sau pur şi simplu nu doresc să-şi petreacă mult timp în bucătărie apelează la firmele de catering. Dar bugetul trebuie să fie cel puţin dublu, undeva la 700 - 800 de lei.

Masa de Crăciun prin catering:

Platou rece: 200 lei

Platou cald: 260 lei

2 cozonaci: 300 lei

TOTAL: 700-800 lei

"Partea tradiţională, în primul rând: tobă, leber, caltaboş, şorici, jumeri, sunt vedetele perioadei. Salată de sezon, de beuf, dar şi preparate clasice, chifteluţe, grujoane, grătare", a spus Adrian Ragea, manager firmă catering.

"Suntem prinşi în perioada asta cu torturile de Crăciun, cozonaci, avem şi un produs particular ecler. Solicitările sunt din ce în ce mai multe", susţine Tănase Piliş, manager laborator dulciuri.

"Cel mai nou produs al nostru este o prăjitură cu fistic. Blat cu fistic, inserţie de zmeură şi fistic presărat. Acum începem să le scoatem la vânzare. Dulcele Crăciunului", a spus şi Cristina Zamfir, cofetar.

Cei care nu vor deranj deloc acasă merg direct la restaurant.

"Pregătim un platou cu fructe de mare care va conţine scoici, calamar, creveţi black tiger, tentacule de calamar şi rapane. Vom face un sos de vin, cu usturoi, lămâie, pătrunjel. Simplu şi gustos", susţine Marius Bodoi, bucătar.

Pe litoral, multe restaurante sunt deschise în toată perioada de sărbători, iar unele mese au fost deja rezervate.

"În fiecare an am avut foarte multe mese rezervate în perioada Crăciunului pentru că e o opţiune viabilă, pentru a nu face deranj acasă, pentru a fi ok, pentru a nu munci în perioada sărbătorilor", a precizat Dorin Ciubotaru, manager restaurant.

Pentru o masă de Crăciun la restaurant un grup de 4 persoane va plăti cel puţin o mie de lei.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰