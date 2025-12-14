Antena Meniu Search
Cine nu iubește un pahar de vin fiert iarna, mai ales în perioada Sărbătorilor? Nu toate soiurile şi sortimentele sunt însă potrivite. Specialiştii ne recomandă vinuri tinere, nematurate, un demisec sau demidulce, cu arome mai puţin intense. Pentru un gust perfect, contează şi condimentele dar şi ce mâncare asociem licorii aromate.

de Clara Mihociu

la 15.12.2025 , 14:32

Deși pentru consumatorul de rând nu contează detaliile, experţii se uită la mai multe lucruri atunci când cumpără un vin pentru fierbere.

Gustul inconfundabil și aromat vine la pachet cu beneficii pentru organism: este şi antioxidant.

Cât despre cantitate, nutriționiștii spun că un pahar la 2-3 zile este suficient.

