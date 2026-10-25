Un caz tulburător s-a petrecut în Capitală. O situaţie care ne aminteşte că viaţa bate filmul şi, din păcate, scenariile nu sunt întotdeauna fericite.

O mamă a fost convinsă să-și lase gemenii de numai cinci luni în grija unor străini. I s-a promis că bebelușii vor ajunge la Vatican, în siguranță, alături de misionari catolici. În realitate, a fost începutul unui coșmar. Cei mici au fost sechestrați mai bine de trei săptămâni într-o mașină din Sectorul 5 din Bucureşti.

Poliţiştii i-au găsit pe 25 iulie şi au înapoiat copiii femeii

Copiii au fost sechestraţi timp de 24 de zile, timp în care aceştia au fost ţinuţi în maşină şi au fost folosiţi la cerşit şi la furat. Potrivit procurorilor, o femeie ar fi convins-o pe mamă să îi dea copiii pentru a-i duce la Vatican împreună cu nişte misionari catolici.

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Poliţiştii i-au găsit pe 25 iulie şi au înapoiat copiii femeii. Cei doi suspecţi şi-au recunoscut vinovăţia şi acum riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între 3 şi 4 ani.