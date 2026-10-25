Video Cum au ajuns doi copii de 5 luni să fie sechestraţi 24 de zile într-o maşină. Mama a fost convisă să-i cedeze
Un caz tulburător s-a petrecut în Capitală. O situaţie care ne aminteşte că viaţa bate filmul şi, din păcate, scenariile nu sunt întotdeauna fericite.
O mamă a fost convinsă să-și lase gemenii de numai cinci luni în grija unor străini. I s-a promis că bebelușii vor ajunge la Vatican, în siguranță, alături de misionari catolici. În realitate, a fost începutul unui coșmar. Cei mici au fost sechestrați mai bine de trei săptămâni într-o mașină din Sectorul 5 din Bucureşti.
Poliţiştii i-au găsit pe 25 iulie şi au înapoiat copiii femeii
Copiii au fost sechestraţi timp de 24 de zile, timp în care aceştia au fost ţinuţi în maşină şi au fost folosiţi la cerşit şi la furat. Potrivit procurorilor, o femeie ar fi convins-o pe mamă să îi dea copiii pentru a-i duce la Vatican împreună cu nişte misionari catolici.
Poliţiştii i-au găsit pe 25 iulie şi au înapoiat copiii femeii. Cei doi suspecţi şi-au recunoscut vinovăţia şi acum riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între 3 şi 4 ani.
Reporter de noapte la Observator Antena 1. Activează în presă din 2021, fiind atras de o meserie care are în centru necunoscutul, acel "nu știi niciodată ce urmează" care te ține mereu în priză. ➜