Un cuplu din București a ajuns la închisoare după ce a ținut captivi, timp de 24 de zile, doi bebeluși de doar cinci luni. Gemenii au fost luați de lângă mama lor, o femeie cu cetățenie indoneziană, după ce aceasta a fost convinsă de cei doi că micuții vor fi duși la Vatican, unde urma să se reîntâlnească cu ei. În realitate, copiii au fost sechestrați mai bine de trei săptămâni într-o mașină din Sectorul 5 al Capitalei şi folosiţi... la cerşetorie.

Totul a început în luna iulie anului trecut, atunci când cei doi, soț și soție au cunoscut-o pe femeia de cetățenie indoneziană în Italia, acolo unde locuiau și unde femeia respectivă le făcea curățenie. Atunci cei doi au aflat că femeia este însărcinată cu gemeni și au început să o convingă să le cedeze cei doi copii, ba chiar au încercat să pretindă că ei sunt părinții biologici.

Deși femeia a refuzat inițial, cei doi au folosit mai multe tactici de manipulare și au reușit în cele din urmă să o convingă pe femeie să îi urmeze înapoi în România, chiar dacă asta a însemnat să treacă ilegal granița. Apoi, indonezianca a locuit o bună vreme alături de ei la mai multe adrese din sectorul 5 al capitalei. Un an mai târziu, cei doi au reușit să o convingă, să-i dea pe gemeni pentru a fi duși de misionari catolici la Vatican.

Însă, cei doi gemeni au ajuns să fie ţinuţi timp de 24 de zile într-o mașină parcată pe raza sectorului 5, alături de fiica biologică a celor doi soți. După ce polițiștii i-au găsit pe copii, i-au dat înapoi femeii de cetățenie indoneziană, iar cuplul respectiv a fost condamnat la închisoare după ce, soţii și-au recunoscut victima.

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Ce spune Poliţia

"La data de 20.10.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu doi inculpaţi, aflaţi în stare de arest preventiv, fiind stabilite pedepsele rezultante de 4 ani şi 4 luni în cazul inculpatei M.F. şi de 3 ani şi 4 luni în cazul inculpatului G.D.S., cu executare în regim de detenţie. Ambii inculpaţi au fost cercetaţi pentru săvârşirea unor infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal", anunţă procurorii.

Potrivit acestora, în iulie anul trecut, cuplul, care trăia în Italia, a primit în locuinţa lor o femeie de cetăţenie indoneziană, pentru a-i ajuta cu menajul, dar şi cu îngrijirea fiicei lor minore.

"Când inculpaţii au aflat că victima era însărcinată cu gemeni, au încercat să o determine pe aceasta să le dea lor copiii pentru a-i creşte, încercând chiar să declare fictiv că ar fi părinţii lor biologici. Însă, când au realizat că victima nu doreşte să se separe de cei doi nou-născuţi, dar şi că autorităţile străine au demarat o anchetă, inculpata M.F. a recurs la numeroase tehnici de manipulare, între care izolarea victimei de apropiaţi, apelul la credinţa sa catolică, inventarea unor personaje fictive şi simularea unor pericole iminente, context în care victima a fost determinată să fugă din centrul de asistenţă în care fusese plasată de autorităţile italiene, să treacă fraudulos frontiera în România şi să locuiască împreună cu inculpaţii la diferite adrese din Bucureşti", precizează procurorii.

În zorii zilei de 02.07.2026, inculpata a determinat-o pe victimă să îi scoată pe cei doi nou-născuţi în faţa locuinţei, sub pretextul că aceştia vor fi preluaţi de misionari ai Bisericii Catolice şi duşi la Vatican, urmând ca ulterior să fie dusă şi ea acolo.

"În acest context, inculpatul G.D.S., având faţa acoperită, i-a preluat pe cei doi nou-născuţi, în vârstă de 5 luni la acel moment, şi, împreună cu inculpata M.F., au plecat cu cei doi nou-născuţi, făcând-o pe victimă să creadă că au decedat. Timp de 24 de zile, ambii inculpaţi, unul dintre ei fiind inclusiv dependent de droguri, au ţinut cei doi bebeluşi în captivitate, împreună şi cu fiica lor biologică, dormind într-un autoturism şi câştigându-şi traiul din cerşit şi comiterea de furturi, fiind depistaţi de lucrătorii de poliţie la data de 25.07.2026", se mai arată în comunicatul Parchetului.

Procurorii precizează că ambii nou-născuţi au fost salvaţi şi înapoiaţi mamei lor. Acordurile de recunoaştere a vinovăţiei au fost trimise Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.